Kathleen Seibt hat im elterlichen Betrieb, der Do+Ca Tischlerei in Camburg, gelernt. Die junge Frau wollte schon von klein auf Tischlerin werden und steht bereit, die Tischlerei irgendwann in dritter Generation von Vater Markus Seibt zu übernehmen.

Jena/Saale-Holzland-Kreis. Das Handwerk setzt bei der Suche nach Berufsnachwuchs noch immer auf die althergebrachten Wege. Das reicht nicht, um mit jungen Leuten in Kontakt zu kommen. Die Kreishandwerkerschaft bietet mit speziellen Projekten Hilfe an.

Saale-Holzland und Jena: Lehrlingssuche via Facebook und Instagram

Hilfe bei der Berufswahl hatte Kathleen Seibt nicht nötig. Dass sie einmal Tischlerin werden wollte, das stand für die junge Frau schon als Dreikäsehoch fest. Schon damals habe sie fasziniert zugeschaut, wie Vater Markus in seiner Tischlerei Holz bearbeitete, berichtet sie. Jetzt, mit dem Gesellenbrief in der Tasche, geht sie selbst geschickt mit Hobel und Schleifpapier um, kann aber ebenso versiert die computergesteuerten Maschinen in der Werkstatt bedienen. Und sie sieht ihre Perspektive sehr wohl darin, irgendwann einmal die Firma Do+Ca Saaletal GmbH vom Vater zu übernehmen.