Saale-Holzland verteilt Masken an Kommunen

Der Saale-Holzland-Kreis hat am Montagmorgen begonnen, die vom Land zugeteilten Masken für Bedürftige an die Verwaltungsgemeinschaften, Städte und Erfüllenden Gemeinden zu verteilen. Etwa 55.000 OP-Masken sowie 13.000 FFP2-Masken seien verfügbar. Über die Verwaltungen sollen die kostenlosen Masken „unverzüglich an Bedürftige in den Gemeinden ausgereicht werden.“ Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Allerdings kamen am Montag weder in Kahla noch in Camburg Lieferungen an. Ob die Art der Verteilmethode „pragmatisch und unbürokratisch“ ist, wie der Landkreis mitteilt, wird sich zeigen. „Wir stehen vor neuen Herausforderungen“, sagt Carl Krumbholz, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg.

Denn jetzt müsste geklärt werden, wie die Bezieher von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch SGB XII an ihre Masken kommen. Wahrscheinlich würden die Masken nicht im Rathaus, sondern in den Kommunen ausgegeben.

So will auch das Südliche Saaletal verfahren, wie die VG-Vorsitzende Silvia Voigt sagt. Sie wartet ebenfalls die Lieferung ab, in der auch ein Anschreiben an die Bürgermeister inbegriffen sei.