Kahla. Auf ein Minimum begrenzt werden Bürgerbesuche im Rathaus Kahla sowie in den Verwaltungsgemeinschaften Südliches Saaletal und Dornburg-Camburg.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saale-Holzland: Weitere Ämter schränken Besucherverkehr ein

Auf ein Minimum begrenzt werden Bürgerbesuche in der Verwaltung der Stadt Kahla sowie in den Verwaltungsgemeinschaften Südliches Saaletal und Dornburg-Camburg. Diese Schutzmaßnahmen sollen verhindern, dass sich das Coronavirus weiter verbreitet und die Mitarbeiter geschützt bleiben. Folgende Maßnahmen gelten:

Stadt Kahla

Die Stadt Kahla schließt heute, Montag, das Rathaus für den Besucherverkehr. Bürger können die Mitarbeiter telefonisch erreichen. Das Einwohnermeldeamt ist unter Telefon (036424) 77326 zu erreichen, allgemeine Anfragen werden über das Sekretariat beantwortet, Telefon (036424) 77100. Zudem wird bei Fragen auch auf die E-Mail-Adresse stadt@kahla.de verwiesen. „Wir wollen die Gefahr, dass sich jemand begegnet, auf das Mindeste reduzieren“, sagt Bürgermeister Jan Schönfeld. Die Verwaltung sei weiterhin arbeitsfähig, nur gehe man mit gebotener Vorsicht an die Sache heran. Der Monatsmarkt am 6. April ist ebenfalls abgesagt, stattfinden soll nach jetzigem Stand aber weiterhin der Grüne Markt am Mittwoch, da er eine Versorgungseinrichtung wie Supermärkte ist.

Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal

In der Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal, die für die Gemeinden um Kahla zuständig ist, gelten ab Dienstag, 17. März, beschränkte Öffnungszeiten. Die Ämter sind nur noch dienstags 13 bis 15.30 Uhr, mittwochs 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Bürger werden gebeten, sich weitestgehend telefonisch oder per Mail an die Mitarbeiter der Verwaltung zu wenden. Das Bürgerbüro ist erreichbar unter (036424) 59153 oder 59154, das Ordnungsamt unter (036424) 59136, die zentrale Vermittlung unter (036424) 59110. Anfragen zu Kindertagesstätten werden beantwortet unter (036424) 59132 oder 59133.

Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg

Die Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg schließt ab Dienstag, 17. März, den Sitz in der Rathausstraße 1 für den Besucherverkehr. Bauamt und Kämmerei sind nur telefonisch zu erreichen. Wer Angelegenheiten des Standesamtes oder des Einwohnermeldeamtes zu besprechen hat, soll zuvor telefonisch einen Termin vereinbaren. Trauungen finden statt - allerdings mit einer Begrenzung auf sechs Personen. Neben Brautpaar und Standesbeamtin dürfen daher nur drei Gäste eingeladen werden, sagt VG-Chef Carl Krumbholz. Im Einwohnermeldeamt werden vorerst nur dringende Angelegenheiten wie auslaufende Personalausweise behandelt. Über Ummeldungen bei Wohnortswechsel entscheiden die Mitarbeiter im Einzelfall, sagt Krumbholz. Die Verwaltung lasse Kulanz walten, Strafen drohen beim verspäteten Ummelden nicht. Auch er verweist darauf, dass die Einsatzbereitschaft der Verwaltung gewährleistet ist, zum Schutz der Mitarbeiter der Besucherverkehr aber zurückgefahren werde. Die allgemeine Einwahl ist die (036421) 71010, das Einwohnermeldeamt ist zu erreichen unter (036421) 71021.