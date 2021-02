Wetter behindert Corona-Tests im Saale-Holzland

Corona-Tests wurden am Montag im Saale-Holzland-Kreis abgesagt.

Seit Wochen sind erstmals wieder keine Neuinfektionen im Saale-Holzland-Kreis bekannt geworden. Wie das Landratsamt mitteilt, wurden dem Gesundheitsamt am Montag null neue Fälle von Sars-Cov-2 gemeldet. Derzeit behindert allerdings auch die Wetterlage die weiteren Tests. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog