Saalestrand-Kanu: Stadt will bei Standortsuche helfen

Als Anbieter von Kanu- und Kajaktouren musste „Saalestrand-Kanu“ zuletzt ein SOS-Signal an die Stadt senden. Der Mietvertrag für die Wiese am Burgauer Weg 8 wird vom städtischen Immobilienbetrieb KIJ nicht mehr verlängert. Doch ein Rettungsring ist sozusagen im Anflug, denn nach dem Gang an die Öffentlichkeit haben sich sowohl die Stadtverwaltung als auch Jenakultur eingeschaltet, um dem Betrieb einen Saalezugang zu erhalten.

Marcus Gaudigs von Saalestrand-Kanu hat nun die Hoffnung, die Saison 2021 doch in Jena starten zu können. Es sei etwas in Bewegung gekommen, die Reaktionen waren sehr positiv. „Saalestrand-Kanu“ bringt jedes Jahr mehr als zehntausend Menschen aufs Wasser. Die Citytouren in Jena sind gerade auch bei Firmengruppen und Schulklassen beliebt. Eine zweite Station gibt es in Naumburg (wir berichteten).

Kanu-Tourismus gehört zu Jena

Adam Schüssler, der Ortsteilbürgermeister von Jena-Süd, ist über die neuen Signale ebenso erfreut. Insbesondere Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) wolle sich sehr für eine gute Lösung einsetzen, und auch das Sportdezernat von Benjamin Koppe (CDU) sei wirklich bemüht, so der Eindruck des Ortsteilbürgermeisters. Zuvor soll es ein Gespräch bei Jenakultur geben. Der Städtische Eigenbetrieb trägt nicht nur Kultur im Namen, sondern kümmert sich um Tourismusförderung und Marketing. Jenakultur hatte sofort Kontakt zu Marcus Gaudigs aufgenommen.

Wie die Lösung aussehen kann, ist im Moment noch offen. An der Saale gibt es aber mehrere Optionen. Das Wassergrundstück am Burgauer Weg 8 steht voraussichtlich nicht mehr zur Verfügung. Die Fläche, auf der „Saalestrand-Kanu“ kurzfristig unterkam, wird seit 66 Jahren von der Kanuabteilung des SV Jenapharm genutzt und von den Sportlern auch benötigt.

Marcus Gaudigs vor einem Zelt, das am Burgauer Weg als Lager dient. Foto: Thomas Beier

„Es war von Anfang an nur eine Übergangslösung für höchstens zwei Jahre, zumindest wurden wir so informiert“, schrieb Axel Schönau, der Leiter der Kanuabteilung, zuletzt der Redaktion. Dem KIJ könne man daher keinen Vorwurf machen. Es sei nicht vorgesehen gewesen, dass täglich Hunderte Leute über das Gelände des Vereins laufen, und den Bootssteg des Vereines und die Entsorgungsmöglichkeiten mitbenutzten. Eine bauliche Trennung sei nicht praktikabel. Und auch die Toilettenfrage erscheine sehr problematisch. Die Nutzung von Büschen und Hecken im Gelände sei auf Dauer unhaltbar.

Marcus Gaudigs hat gerade auch in der Toilettenfrage größtes Verständnis. Er will sich auf eigene Rechnung um Verbesserungen kümmern, wenn er etwas Planungssicherheit bekäme. Er sagt, Verbesserungen auf diesem Gebiet wären ein Quantensprung für den Saale-Tourismus in Jena.