Sagen Sie es uns: Wie lebt es sich in Ihrem Jenaer Stadtteil?

Der ausgefüllte Fragebogen, aber auch die Online-Umfrage, an der Sie hier teilnehmen können, beweisen: Die Jenaer interessieren sich für ihren Stadtteil beziehungsweise Ortsteil, in dem sie leben. Mit unserem Stadtteil-Check starten wir gleichzeitig ein neues Online-Angebot. Von Montag bis Sonnabend senden wir Ihnen am Morgen einen kostenlosen Jena-Newsletter mit allen neuen Infos des Tages aus der Stadt bequem in Ihr Postfach. Wer sich hier dafür anmeldet, erfährt so unter anderem auch bald die Ergebnisse des Stadtteil-Checks.

Wie gern leben Sie in Ihrem Stadtteil? Wie sicher fühlen Sie sich? Wie beurteilen Sie Sauberkeit, Kinderfreundlichkeit, Freizeit- und Gastronomieangebot oder die Parkplatzsituation? Bei unserem großen Stadtteil-Check können Sie Ihrem Viertel jetzt ein Zeugnis ausstellen. Vergeben Sie in 13 Kategorien Noten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend). Die Umfrage dauert etwa fünf Minuten.

Verlosung als Dankeschön

Der Stadtteil-Check soll uns und Ihnen ein differenziertes Bild von Ihrem Stadtteil oder Ortsteil geben. So kann die Umfrage mit Vorurteilen aufräumen über Viertel, die vielleicht einen schlechten Ruf haben, aber sehr lebenswert sind; oder aber Brennpunkt offen legen, von denen bisher nicht so viel bekannt gewesen ist. Die Redaktion wird in den kommenden Wochen mit Berichten auf Ihre Anregung hin den Stadtteil-Check begleiten.

Natürlich sollen die Ergebnisse auch Anregungen liefern, wozu unsere Reporter einmal recherchieren sollen. Ist es eine ominöse Dreck-Ecke oder die fehlende Anbindung an Bus oder Bahn oder fühlen Sie sich von der Kommunalpolitik vergessen? Je mehr teilnehmen, umso vielschichtiger wird das Bild des Ortsteils. Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern des Stadtteil-Checks zweimal die DVD „Durch Jenas Gebirge“ im Wert von jeweils 18 Euro sowie fünfmal den Teepott Jena im Wert von jeweils 9,90 Euro.

Den kostenlosen Newsletter können Interessierte unter www.tlz.de/nl-jena abonnieren. Die Stadtteilcheck-Umfrage finden Sie unter www.tlz.de/jena_check