Sahra Wagenknecht sorgt für Aufsehen in Jena

Jena Die Bundestagsabgeordnete der Linken, Sahra Wagenknecht, läuft vor Lesung im Volkshaus mit Fernsehteam durch ihre Geburtsstadt Jena

Die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht (Die Linke)lief gestern Nachmittag mit einem Fernsehteam von Spiegel TV durch die Jenaer Innenstadt. Wagenknecht, die am Abend im Volkshaus ihr neues Buch präsentierte, sorgte im eleganten "kleinen Schwarzen" für einiges Aufsehen bei den Jenaern. So hielten sie an der Flora-Drogerie Gertrud und Helmut Lorenz an. Der Senior hatte mit Wagenknechts Großvater im Zementwerk Göschwitz gearbeitet. Das Ehepaar freute sich sehr über die Begegnung.

Deutschlands wohl streitbarste Politikerin stellt am Abend in Jena ihr Buch "Die Selbstgerechten" vor. Das Buch stellt im großen Maße eine Abrechnung mit den sogenannten "Lifestyle-Linken" dar und beinhaltet Wagenknechts Gegenprogramm für mehr Gemeinsinn und Zusammenhalt.

Wagenknecht war am 16. Juli 1969 in Jena geboren. Seit September 2009 ist Wagenknecht Abgeordnete des Deutschen Bundestags. Ab 2011 war sie dort stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion. Von 2015 bis 2019 war sie mit Dietmar Bartsch Fraktionsvorsitzende und als solche zugleich bis 2017 Oppositionsführerin. Inzwischen spielt sie mit dem Gedanken, eine eigene Partei zu gründen.