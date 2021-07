Jenaer Sailing Kids stechen wieder in See

Jena. Diesjährige Reise der Jenaer an die Nordsee startet am 25. Juli

Die Sailing Kids warten mit guten Nachrichten auf: Der Verein will in diesem Jahr wieder in Holland auf Segeltour gehen. Die Enttäuschung war 2020 sehr groß, als die geplanten Reisen im April und Juli coronabedingt absagt werden mussten. Wie seit 13 Jahren, werden Patienten der Jenaer Kinderonkologie und ihre Familien auf dem Dreimaster „Vrijheid“ eine kostenlose Segelwoche auf dem Ijssel- und Wattenmeer verbringen.

In diesem Sommer gibt es eine Premiere. Erstmals wird eine zweite Crew zeitgleich mit dem Zweimaster „Meridiaan“ in See stechen. Diese Mannschaft besteht aus an Diabetes Typ I erkrankten Kindern und Jugendlichen gemeinsam und ihren Eltern. Im April 2019 fand die erste Segelreise mit den jungen Diabetikern statt und war ein Riesenerfolg. Deshalb hat sich der Verein entschlossen, die Zusammenarbeit mit dem Diabeteszentrum für Kinder und Jugendliche in Jena fortzusetzen.

Die diesjährige Reise startet am 25. Juli. 19 Kinder und Jugendliche und 17 Erwachsene freuen sich schon sehr auf eine Woche voller Abenteuer.