Salgado-Escudero-Fotografien in Großlöbichau ausgestellt

Großlöbichau. Menschen auf Myanmar mit Solarpanels auf dem Dach: Das interessierte den Fotografen Rubén Salgado Escudero.

Mit einem Knaller, so die Veranstalter, startet die Reihe „Landkultur 2021“ in Großlöbichau. So wird die Ausstellung „Es werde Licht“ im Beisein des Fotografen Rubén Salgado Escudero eröffnet.

Während seines zweieinhalbjährigen Arbeitsaufenthaltes in Myanmar entdeckte Salgado Solarpanels auf den Dächern und suchte das Gespräch mit den Menschen. Er wollte wissen, wie sich ihr Leben mit dem Solarlicht verändert hat.

Dabei machte er eine folgenreiche Entdeckung: Er hatte sein Blitzlicht vergessen und fotografierte Menschen nach Einbruch der Dunkelheit mit einer Solarlampe als einziger Lichtquelle. Salgado machte diesen Mangel zum ästhetischen Prinzip. So entstand das großartige, von den Vereinten Nationen geförderte Projekt „Solar-Porträts“.

Salgado, der in Madrid geboren wurde und dessen Fotos weltweit gezeigt werden, präsentiert die Solar-Porträts in Großlöbichau zum ersten Mal in Deutschland in einer Einzelschau. Seine Fotos entstanden in Ländern, in denen es noch keine flächendeckende Versorgung mit elektrischem Strom gibt.

Sonntag, 5. September, 16 Uhr, Vernissage in Anwesenheit des Fotografen, Einlass ab 15 Uhr. Die Ausstellung ist bis zum 28. November in der Kirche Sankt Bartholomäus zu sehen.