Jena. Da es den Sandkasten in der Johannisstraße coronabedingt in diesem Jahr nicht geben wird, hat man sich etwas anderes einfallen lassen.

Sandkiste „to go“ in der Johannisstraße Jena

In der Johannisstraße gab es viele Jahre eine Sandkiste, um die sich die JG „Stadtmitte“ liebevoll kümmerte. Wegen der Corona-Auflagen wurde die Spielstätte in diesem Jahr nicht in Betrieb genommen. Stattdessen gibt es jetzt eine „Sandkiste zum Mitnehmen“ (englisch: „to go“) Das heißt, Kinder dürfen sich Sand in einen Eimer füllen und diesen mitnehmen – Eltern können dafür gern etwas in die Spendenbox am Baumstamm werfen. Die ersten Kinder griffen bereits zu. Noch mehr wurde jedoch handyfotografiert. (Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.)