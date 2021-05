Sandeep Chaudhary, nepalesischer Medizintechnik-Student an der EAH in Jena, Zahnarzt Joachim Hoffmann, EAH-Laboringenieur Eckart Hesse und Luise Zimmermann (von links) stoßen mit Tee aus Nepal an. Auf dass viele Spenden zur Anschaffung von Sauerstoffkonzentratoren für Covid-Patienten in Nepal zusammenkommen!