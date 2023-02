Blick in die Ausstellung „Vinyl-Ikonen“

Schallplattencover sind noch bis Sonntag, 5. März, in Jena zu sehen

Jena. Auch die Ausstellung „Sven Johne – Vom Verschwinden“ in der Kunstsammlung Jena geht zu Ende. Diese neuen Schauen werden derzeit vorbereitet.

Noch bis Sonntag, 5. März, ist ein Besuch der Ausstellungen „Sven Johne – Vom Verschwinden“ und „Vinyl-Ikonen – 60 Jahre Plattencover“ in der Kunstsammlung Jena möglich.

Sven Johne reflektiert in seinen Videoarbeiten und Fotografien zum Thema Transformation die dramatischen Veränderungen, vor denen die Gesellschaft steht. „Das Künstlergespräch mit ihm, das am 31. Januar stattfand, war von einem großen Besucherinteresse und anregenden Diskussionen geprägt“, heißt es in einer Mitteilung.

Auch die Ausstellung „Vinyl-Ikonen“ konnte sich über eine hohe Besucherzahl freuen. Das demonstriere insbesondere das Gewinnspiel, bei dem ein Überraschungspaket zur Ausstellung verlost wird. Über 400 Teilnehmer beteiligten sich an der Umfrage zu ihrem individuellen Eindruck von der Ausstellung. Zum letzten Mal die Möglichkeit, in einer öffentlichen Führung mehr über die Hintergründe der gezeigten Vinylhüllen zu erfahren, haben Besucher am Sonntag, 5. März. Der einstündige Rundgang beginnt um 15 Uhr.

In der Kunstsammlung sind derweil bereits die Vorbereitungen zu den kommenden Ausstellungen in vollem Gange. Ab dem 18. März kann den „Wilden Männern“ des französischen Fotografen Charles Fréger begegnet werden, und ab 25. März lädt die Ausstellung „Abendland“ zum Eintauchen in die Malerei Harald Reiner Gratz‘ ein.

Die zu Ende gehende Ausstellung in der Kunstsammlung zeigt Schallplattencover von den 1960er Jahren bis zur Gegenwart und bietet einen Überblick über diese besondere Form der Ästhetik. Von Kult bis Kitsch und von AC/DC bis Frank Zappa durchreist man die Musikgeschichte der letzten Jahrzehnte bis zur Gegenwart.