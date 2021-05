Scheunenbühne in Cospeda bekommt Sparkassen-Spende

Jena. Die Jenaer Sparkassenfiliale „Ölmühle“ hat Spendenerlöse aus ihrer Kalenderaktion dem Heimatverein Cospeda und der „Scheunenbühne“ zukommen lassen.

Filialleiterin Franziska Aulig war eigens zur Übergabe nach Cospeda gekommen und konnte im Hintergrund des Raumes noch das Bühnenbild des aktuellen letzten Stückes sehen. Die 850 Euro sollten ursprünglich im Anschluss an eine Vorstellung übergeben werden, aber seit dem zweiten Lockdown habe auch die „Scheunenbühne“ alle Proben- und Auftrittsarbeiten einstellen müssen, berichtete Mitstreiterin Babet Lehmann.

Das letzte Stück aus dem Jahr 2020, „Wir sind die Schachtschabels – wächst zusammen, was zusammen gehört?“, erlebte bislang nur die Premiere und eine Aufführung. In dem Stück geht es um das Jahr 1990 und um das Zusammentreffen von Ost- und Westdeutschen in einer fiktiven Cospedaer Familie. Das Ensemble plant, sobald das möglich ist, Wiederaufnahmeproben und will das Theaterstück erneut in mehreren Vorstellungen aufzuführen.

Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, haben einzelne Ensemble-Mitglieder der „Scheunenbühne“ ihre Figuren zum Leben erweckt und kurze Filme gedreht. Wer sich das anschauen möchte, findet diese Filme unter www.Scheunenbühne-Cospeda.de.

Zehn Jahre Scheunenbühne

In diesem Jahr wird die Scheunenbühne übrigens zehn Jahre alt, da im Spätsommer 2011 die Proben am ersten Stück begannen, das 2012 aufgeführt wurde. Seitdem gibt es in jedem Jahr ein neues, vom Ensemble selbst entwickeltes Theaterstück sowie mehrere kleinere Formate zur Weihnachtszeit.

2021 wird eine Ausnahme bilden, denn das ursprünglich geplante Jubiläumsstück muss Corona-bedingt auf das nächste Jahr verschoben werden. Da viele der Ausgaben auch ohne Vorstellungen weiterlaufen und Anschaffungen vonnöten sind, bedeute die Kalenderspende ein große Unterstützung.