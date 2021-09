Schienenersatz über 41 Minuten: Den roten Bus hat in Jena noch keiner geküsst

Jena. Schienenersatzverkehr von Jena nach Camburg dauert 41 Minuten

Bis voraussichtlich noch diesen Freitag gibt es Schienenersatzverkehr (SEV) auf der Saalbahn. Dabei bemüht sich Eisenbahnverkehrsunternehmen Abellio sichtlich, die Stimmung bei den Mitreisenden zu heben. In diesem Fall geschieht dies mit lockeren Sprüchen auf dem Reisebus in Abelliorot.

Das Fahrzeug scheint bislang aber von keinem Mitreisenden geküsst worden zu sein, denn die versprochene Verwandlung in einen Zug fand noch nicht statt. Was die Reisegeschwindigkeit betrifft, so fällt der „verzauberte Zug“ deutlich hinter eine Regionalbahn zurück. Von der Ersatzhaltestelle Saalbahnhof (Foto) fährt der Bus stolze 41 Minuten bis Camburg.