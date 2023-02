Schienenersatz zwischen Göschwitz und Orlamünde

Jena/Saalfeld. Die Bahn wechselt Schwellen aus zwischen Jena und Saalfeld.

Da auf der Bahnstrecke zwischen Jena und Saalfeld Schwellen ausgewechselt werden, ist zwischen Göschwitz und Orlamünde ab Sonntag, 12. Februar, 21.45 Uhr, bis einschließlich Mittwoch, 1. März, für den Zugverkehr gesperrt. Betroffen sind RE 15 Jena-Saalfeld sowie RB 25 Halle – Naumburg – Jena – Saalfeld. RE 15 entfällt komplett, RB 25 verkehrt nur von und nach Göschwitz.

Die Züge werden auf dem betreffenden Streckenabschnitt durch Busse ersetzt. Diese verkehren zwischen Jena-Paradies und Orlamünde, in Einzelfällen auch bis Saalfeld. In Orlamünde besteht Anschluss an den RE 42 von und nach Saalfeld und Nürnberg sowie an zusätzlich Züge der DB Regio und Erfurter Bahn aus und in Richtung Saalfeld. Nach der Sperrung kommt es ab Donnerstag, 2., bis Montag, 6. März, zu Änderungen im Fahrplan.

Informationen zu allen Fahrzeiten auf www.abellio.de/verkehr-aktuell