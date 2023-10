Schienenersatzverkehr in Jena: Auf diesem Abschnitt fährt ab Montag keine Straßenbahn

Jena. Der Jenaer Nahverkehr plant gleich zwei Baumaßnahmen. Eine davon führt bis kurz vor Weihnachten zu erheblichen Einschränkungen.

Am Montag, 9. Oktober 2023, beginnen Arbeiten zum Umbau der Straßenbahn-Haltestelle Stifterstraße in Jena-Nord. Das hat erhebliche Auswirkungen auf den Straßenbahnverkehr der Linien 1 und 4, betroffen ist aber auch der Autoverkehr. Parallel dazu ist eine zweite Baumaßnahme im Nordast der Straßenbahn geplant.

Aufgrund von notwendigen Bauarbeiten an den Gleisen und zum barrierefreien Umbau der Haltestelle Stifterstraße ist in der Zeit von Montag, 9. Oktober, bis voraussichtlich Donnerstag, 21. Dezember auf dem Streckenabschnitt der Linien 1 und 4 zwischen Altenburger Straße und Zwätzen kein Straßenbahnbetrieb möglich. Der Jenaer Nahverkehr richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen (SEV Linie E) ein. Autofahrer müssen sich ebenfalls auf eine Änderung einstellen: Die Naumburger Straße wird zwischen den Abzweigen Zitzmannstraße und Altenburger Straße zur Einbahnstraße in Richtung Stadtzentrum.

Endstation in der Altenburger Straße

Die Fahrten der Straßenbahnlinien 1 und 4 beginnen und enden an der Haltestelle Altenburger Straße. Dort besteht Übergang von und zum Schienenersatzverkehr. Eine Ausnahme gilt an Wochenenden und Feiertagen in der Zeit von 3.30 bis 4.30 Uhr: Hier enden und beginnen die Fahrten der Linien 1 und 4 bereits an der Haltestelle Nordschule und besteht dort Anschluss zum Schienenersatzverkehr.

Die neuen, 42 Meter langen Straßenbahnen vom Typ Tramlink sollen künftig auch nach Zwätzen fahren. Foto: Tino Zippel

Der Schienenersatzverkehr bedient alle Ersatzhaltestellen der Straßenbahn – mit Ausnahme der Haltestelle Stifterstraße in Fahrtrichtung Zwätzen. Dies gilt auch für die JES-Regionalbus-Linien 420, 422, 426 und 431. In den Schienenersatzverkehr integriert werden für die Dauer der Baumaßnahme die Fahrten der Bus-Linie 42. Jedoch kann die Haltestelle Erich-Kuithan-Straße angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die Haltestelle Löbstedt zu nutzen. Die Regionalbuslinien der JES fahren die Haltestelle weiterhin an, solange es die starke Bautätigkeit im Viertel zulässt. Zur Sicherung der Anschlüsse zwischen dem Schienenersatzverkehr und den Anruf-Sammel-Taxi-Fahrten auf der 43 (Laasan – Zwätzen) erfolgen die Abfahrten des Taxis bis zu fünf Minuten früher oder später.

Bis Ende Oktober an einigen Tagen nachts kein Bahnverkehr in Richtung Nord

Parallel zu dieser Baumaßnahme arbeitet der Jenaer Nahverkehr in den Nächten vom 8. bis 27. Oktober an den Oberleitungen auf dem Straßenbahnabschnitt Richtung Zwätzen. In der Folge ist jeweils sonntags bis donnerstags in der Zeit von 21 Uhr bis 3 Uhr zwischen dem Stadtzentrum und Zwätzen kein Straßenbahnbetrieb möglich. Der Jenaer Nahverkehr richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Der Schienenersatzverkehr fährt bis zum Holzmarkt und hat dort Anschluss an die Straßenbahnen der Linien 1 und 4. Zur Sicherung der Anschlüsse zwischen dem Schienenersatzverkehr und den Anruf-Sammel-Taxi-Fahrten auf der Linie 15 (Rautal – Scharnhorststraße) erfolgen die Abfahrten des Taxis bis zu fünf Minuten früher oder später.

