Schilder sollen über Jenas Kunst im öffentlichen Raum informieren

Jena. Fraktion der Linken bringt Antrag in den Jenaer Stadtrat ein

Informationsschilder für Kunstwerke im öffentlichen Raum sollen für mehr Sensibilität und Achtsamkeit sorgen. Die Fraktion der Linken bringt einen Antrag in den Stadtrat ein.

Es handele sich aktuell um 75 Kunstwerke, die im Besitz der Stadt sind und im öffentlichen Raum zugänglich sind. „Gerade in den beiden Stadtteilen Neulobeda und Winzerla sind die überwiegend in den 70er und 80er Jahren entstandenen Kunstwerke identitätsstiftend und prägen das Alltagsleben in den Freiräumen der Wohnquartiere. Hier sind Informationen zum Titel, den Künstlerinnen und dem Entstehungsjahr auch wichtig, weil damit ein Stück Stadtteilgeschichte verbunden ist“, sagt der Stadtrat Philipp Gliesing. Auch im Kulturausschuss und im Werkausschuss von Jenakultur sei der Initiative zugestimmt worden.