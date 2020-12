An den Sternenkinder-Gräbern des Jenaer Nordfriedhofs hat das Klinikum Schilder aufgestellt, die von trauernden Eltern als übertrieben empfunden werden.

Jena. Das Universitätsklinikum Jena reagiert auf Hinweise von Sternenkinder-Eltern, die sich in ihrer Trauer gestört fühlen. Die Schilder werden verändert.

Schilderwald gegen Kuscheltiere am Nordfriedhof

Auf dem Friedhof sind Schilder ein besonders sensibles Thema. Zum „Schilderwald“ an den sogenannten Anatomiegräbern gibt es deshalb Irritationen. Die Tafeln, die auf die korrekte Benutzung der Grabanlage hinweisen, sind größer als die Inschrift auf den jeweiligen Grabsteinen dahinter. Eltern fühlten sich dadurch in ihrer Trauer gestört, eine Mutter hatte die Redaktion um Hilfe gebeten.

In einem der Anatomiegräber liegen auch Sternenkinder. So werden Kinder bezeichnet, wenn sie vor, während oder bald nach der Geburt verstorben sind. Weil die Kinder nach ihrem Tod dem Anatomischen Institut für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt werden, wird auch von Anatomiegräbern gesprochen. Das Universitätsklinikum schafft für diese Kinder seit Jahren eine Bestattungsmöglichkeit auf dem Nordfriedhof in Form eines Ehrengrabes.

Diese Zeitung war vor Ort und sah drei neue Schilder, die die Ablage von Fotos, Figuren, Sinnsprüche und Plastikblumen untersagen. Die Anatomiegräber befinden sich auf der Grabanlage 1a nahe dem Haupteingang.

Friedhofsbesucher, die zufällig des Weges kommen, wundern sich. Einer sagt, auf dem Kindergrab seien doch schon immer kleine Kuscheltiere und Steine mit Widmungen abgelegt worden. Das müsse man doch nicht so bürokratisch handhaben. Wenigstens sollten die Schilder so platziert werden, dass sie nicht direkt im Blickfeld erscheinen, wenn man vor dem Grab stehe. Unterschrieben sind die Schilder mit „Friedhofsverwaltung“.

Schwieriger Umgang mit persönlichem Grabschmuck

Als Sternenkind werden Kinder bezeichnet, die vor, während oder bald nach der Geburt verstorben sind. Foto: Thomas Beier

Bertram Flößner von der Friedhofsverwaltung sagt, dass er im ersten Moment auch etwas überrascht war von der Anordnung der Schilder. Aufgestellt wurden sie vom Universitätsklinikum aber nach Rücksprache. Tatsächlich sei es für die Mitarbeiter des Friedhofes mitunter aber eine schwierige Frage, wie mit sehr persönlichem Grabschmuck umzugehen sei, der nach Monaten und Jahren nicht mehr schön aussehe.

Blumen, Gestecke und getopfte Pflanzen seien da einfacher in der Handhabung. Inhaltlich identische Hinweise gebe es deshalb auch an anderen Grabanlagen.

„Das Universitätsklinikum Jena arbeitet sehr gut mit der Friedhofsverwaltung Jena zusammen“, sagt Annett Lott vom Universitätsklinikum. Vor diesem Hintergrund sei das UKJ darauf hingewiesen worden, dass auf den Gräbern viele Gegenstände hinterlassen werden, die nicht der Friedhofssatzung entsprächen. Ein entsprechendes Schild sei daher in Absprache mit der Friedhofsverwaltung im Oktober anlässlich der Erweiterung des dritten Anatomiegrabes aufgestellt worden.

Dass sich Angehörige durch das Schild vereinzelt in ihrer Trauer gestört fühlen, tue dem Klinikum aber sehr leid. Dies sei keinesfalls die Absicht gewesen. Annett Lott sagt: „Wie nehmen dies aber zum Anlass, die Platzierung des Schildes zeitnah zu verändern.“

Und für eine neue Anlage, die sich in einem anderen Teil des Friedhofes befindet und leicht als Kindergrabstätte erkennbar ist, bedürfe es des Hinweises nach Angaben der Friedhofsverwaltung gar nicht. Zuletzt wurden hier etwa 20 Sternenkinder beigesetzt.