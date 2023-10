Schlägerei, Drogenfahrt, Verkehrsunfall und Diebstahl: Polizeinachrichten aus Jena

Jena Zeugen zu Schlägerei gesucht, 19-Jähriger mit Cannabis am Steuer erwischt, betrunkener Radfahrer kracht gegen Auto und Diebe zerlegen ein Fahrrad.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Samstagabend im Bereich der Neuen Mitte/Eichplatz. Nach Polizeiinformationen beobachtete ein Zeuge zwei männliche Personen, die aus einer Gruppe heraus auf eine dritte männliche Person einschlugen. Als diese am Boden lag, traten die Täter weiter auf ihn ein. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich sowohl die Täter als auch der Geschädigte vom Ort in unbekannte Richtung. Zur weiteren Klärung sucht die Polizei Zeugen, die sich unter der Telefonnummer: 03641/810 oder per E-Mail an: id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 275612/2023 melden können.

Unter Drogen am Steuer erwischt

Der Verdacht auf Cannabis kam einem Zeugen am Sonntagnachmittag, als ein 19-Jähriger mit seinem Auto im Bereich eines Schnellrestaurants in der Amsterdamer Straße parkte und die Tür öffnete. Wie die Polizei mitteilte, bestätigte sich die Vermutung, als die hinzugerufenen Beamten einen Drogentest durchführten. Darüber hinaus wurden bei dem jungen Mann Betäubungsmittel aufgefunden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Verkehrsunfall mit betrunkenem Radfahrer

Ein 74-jähriger Autofahrer fuhr den Münchenrodaer Grund am Sonntagnachmittag in Richtung Jena. An der Kreuzung zur Bundesstraße kam ihm ein 57-jähriger Radfahrer entgegen. Als dieser auf den Münchenrodaer Grund abbog, stieß er mit dem 74-Jährigen zusammen. Er stürzte, zog sich Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Radfahrer wurde ein Alkoholwert von 1,6 Promille nachgewiesen. Wie es zu dem Unfall kam, wird im Rahmen der Ermittlungen geklärt.

Diebe demontieren Fahrrad

Ein Diebstahl ereignete sich am Sonntagnachmittag am Westbahnhof. Laut Polizeimeldung demontierten Unbekannte an einem Fahrrad Bremse, Griffe und Lichter. Der entstandene Schaden beträgt circa 300 Euro.

