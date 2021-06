Schlägerei im Paradies - Frau von Pferd abgeworfen und verletzt - Jäger sorgt für Verwirrung

Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Unvermittelt geschlagen

Zu einem Streit, welche in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte, kam es in der Nacht zu Montag im Jenaer Paradiespark. Zwei 20-Jährige trafen im Bereich des Parks auf eine Gruppe von drei Personen. Es entwickelte sich aus der Begegnung ein Streit. Anschließend schlug eine Person auf einen 20-Jährigen ein und verpasste ihm eine Ohrfeige und einen Rippenschlag. Der 20-Jährige flüchtete. Die Beamten konnte die vermeintliche Täter feststellen. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde erstattet.

Frau von Pferd abgeworfen und verletzt

Vom Pferd fiel am Sonntagmittag eine 26-jährige Reiterin in Sulza-Großbockedra. Die junge Frau war mit ihrem Pferd auf der Kreisstraße aus Richtung Großbockedra in Richtung Sulza unterwegs. Aus entgegengesetzter Richtung kam ein Pkw, welcher allerdings in weiter Entfernung anhielt. Trotzdem fing das Pferd an zu bocken, brach aus und warf die junge Frau schlussendlich ab. Diese wurde bei dem Sturz leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Beängstigende Feststellung

Eine zunächst beängstigende Feststellung machte ein Zeuge am Sonntagabend in Kahla. Er konnte eine Person an der Saale beobachten welche mit einer Langwaffe und mehreren Hunden am Ufer steht. Letztlich hat sich die Situation aber geklärt. Bei dem vermeintlichen Schützen handelte es sich um den Revierförster der seine Hunde ausgebildet hat, somit hatte alles seine Richtigkeit.

