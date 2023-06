Schlägerei nach vermeintlich unmoralischem Angebot in Jena

Jena. In Jena hat ein 44-Jähriger einem Pärchen ein vermeintlich unmoralisches Angebot unterbreitet. Daraufhin platzte einem 38-Jährigen der Kragen.

Kurz vor Mitternacht kam es auf der Stauffenbergstraße zu einer Prügelei zwischen zwei Männern. Ein Pärchen war dort unterwegs und ein 44-jähriger Mann kam auf sie zu und sprach sie an. Er gab an, im Filmbusiness für erotische Filme zu arbeiten. Wie die Polizei mitteilte, missdeutete 38-jährige Angesprochene jedoch die Worte des 44-Jährigen. Er ging davon aus, dass der Mann seine 39-jährige Begleiterin zum Beischlaf aufforderte.

Als Reaktion warf der 38-Jährige eine Flasche in Richtung des 44-Jährigen und traf den Mann am Kopf. Daraufhin griff der 44-Jährige den jüngeren Mann mit Schlägen und Tritten an, sodass er zu Boden ging.

Polizisten konnten die beiden Streithähne trennen und den Sachverhalt aufnehmen. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.