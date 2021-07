Schlag ins Gesicht der Jenaer Mieter

Jena. Bürgerinitiative für Soziales Wohnen in Jena und Fridays for Future fordern die Stadt auf, mit CO2-Preis-Kosten nicht nur die Mieter zu belasten

Die Steuer auf Heizöl und Gas wurde am 1. Januar eingeführt und muss bislang nur vom Mieter bezahlt werden. Das wird nun vorerst auch so bleiben. Diese Entscheidung traf die Bundesregierung, nachdem der ausgehandelte Kompromiss, Mieter und Vermieter zu gleichen Teilen zu belasten, geplatzt war.

Die Bürgerinitiative für Soziales Wohnen und die Fridays For Future Ortsgruppe Jena kritisieren diese Entscheidung scharf. „Es kann nicht sein, dass ein Großteil der Kosten für den Klimaschutz auf die Arbeitnehmer abgewälzt wird, während große Konzerne und Wohnungsunternehmen von Vergünstigungen profitieren“, heißt es in einer Mitteilung der Initiativen.

In der Begründung des CDU-Fraktionsvizevorsitzenden Thorsten Frei für den plötzlichen Rückzug der CDU aus der getroffenen Vereinbarung sehen sie eine zusätzliche Frechheit. So argumentierte Frei gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass mit dem CO 2 -Preis eine Verhaltenslenkung erzielt werden solle und deshalb eine Aufteilung der Kosten kontraproduktiv wäre. „Die Mieter sollen also weniger Heizen. Sollen sie mit zwei Pullis in der eiskalten Wohnung sitzen oder welche Verhaltensänderung stellt sich Herr Frei da bitte vor? Denn welche Heizung eingebaut wird und wie die Wohnung energetisch saniert wird, entscheidet ja schließlich der Vermieter“, bemerkt Tamara Schindler, die sich in der Bürgerinitiative für Soziales Wohnen in Jena gegen die Mietpreisspirale einsetzt.

„Gerade in einer Boomstadt wie Jena können sich immer mehr Menschen diese steigenden Preise nicht mehr leisten“, berichtet Elena Plaga, ebenfalls Mitglied der Bürgerinitiative. Auch Fridays for Future Jena ist empört. „Diese Entscheidung zeigt einmal mehr, dass die Bundesregierung die Interessen von Großkonzernen ernster nimmt als die Klimakrise“, meint Lara Schuster von Fridays for Future Jena. Die Klimakrise könne nur bekämpft werden, wenn endlich große Unternehmen wie Immobilienkonzerne in die Pflicht genommen werden. „Was wir brauchen, sind sozial gerechte Lösungen. Die Klimakrise ist absolut kein Grund, Mieter zu belasten, während Wohnungseigentümer nichts zahlen“, so Schuster. Stattdessen müsse die Last fair verteilt werden.