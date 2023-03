Schlauchbootfahrer finden Wasserleiche bei Jena-Göschwitz

Die Polizei ermittelt im Falle eines in Jena gefundenen Toten.

Jena. Papiere hatte der in Jena gefundene Tote nicht bei sich

An der Saale bei Jena-Göschwitz ist eine Leiche entdeckt worden. Schlauchbootfahrer fanden die leblose Person bereits am Sonnabend. Sie riefen die Polizei. Diese bestätigte den Fund am Montag.

Zur Identität der Leiche ist bislang nichts bekannt. Es wird angenommen, dass es sich um eine männliche Person handelt. Aber auch dies konnte noch nicht mit letzter Gewissheit gesagt werden. Nach Angaben der Polizei waren Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr vor Ort, um die Bergung am Göschwitzer Saalebogen zu übernehmen. Die Leiche wurde beschlagnahmt und soll obduziert werden. Dabei wird auf besondere Erkennungszeichen geachtet werden. Papiere hatte die Person nicht bei sich.

Erleichterung gab es zumindest darüber, dass die Entdeckung nicht nächsten Sonnabend beim Saale-Frühjahrsputz mit vielen Kindern gemacht wurde.