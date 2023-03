Schlöbener Kinder sammeln Spenden: Neues Spielzeug für kranke Altersgenossen

Jena/Saale-Holzland-Kreis. Novalis-Grundschüler aus Schlöben übergeben Erlös aus Kuchenbasar an die Kinderhilfestiftung Jena

Professor Hans Proquitté steht die Überraschung ins Gesicht geschrieben: Schüler aus dem Holzland-Kreis initiierten einen Kuchenbasar und spenden den Erlös für kranke Kinder.

Der Chefarzt ist sowohl Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Jena als auch Vorsitzender der Kinderhilfestiftung Jena. Die Freude über das Engagement der fünf Grundschüler aus Gernewitz, die ihm gestern den symbolischen Spendenscheck über 300 Euro überreichten, ist ihm neben der Überraschung anzusehen. Auf die Idee gekommen waren die Schüler der zweiten und vierten Klasse der Novalis-Grundschule Schlöben von allein. „Wir erstellten Flyer und verteilten sie“, berichtet Nora vom Beginn der Werbekampagne zugunsten der Kinderhilfestiftung. Mit ihren Eltern backten die Kinder Kuchen, zum Beispiel „Muffins, Kekse, Apfel- und Papageienkuchen“, zählt Konstantin auf. Der wurde dann auf dem Dorfplatz neben dem Feuerlöschteich in Gernewitz verkauft, zur großen Freude der Dorfbewohner. Der Erlös von 291 Euro wurde aufgerundet, so dass nun eine runde Summe auf dem überdimensionalen Scheck zu erkennen ist.

Der Professor findet das Engagement der Kinder „grandios. Ohne Eigeninitiative könnte gesellschaftlich vieles nicht passieren. Wenn wir uns nicht untereinander helfen, wird es schlimm. Dass Kinder aus eigenem Antrieb so etwas tun, lässt für die Zukunft hoffen.“

Zum Dank gibt es für die kleine Abordnung aus Gernewitz eine Privatführung durch die Kindernotaufnahme. Medizinische Geräte und Verbandszeug interessieren die Schüler nur am Rande, das Spielzeug, darunter einige große Autos, ist da schon wesentlich interessanter. Hans Proquitté schmunzelt. „Wir hatten hier schon mehr Spielzeug, doch manchmal ist das wie durch Zauberhand verschwunden.“ Für das gespendete Geld der Gernewitzer Kinder will er deshalb neues Spielzeug für die Kindernotaufnahme anschaffen.

Andreas Struth, einer der erwachsenen Begleiter der kleinen Delegation, stellte weitere Aktionen dieser Art in Aussicht. „Das ist sicherlich nicht unsere letzte Spende. Wir sind in unserem Dorf sehr aktiv, als nächstes steht das Maibaumsetzen an.“ Die Aktion der Kinder aus Gernewitz hat gezeigt: ehrenamtliches Engagement liegt in den Genen.