Schlüssel vergessen: Mieter tritt Tür auf – Bank-Mitarbeiterin bewahrt Frau vor Betrug

Jena In Jena hat ein Mann seinen Schlüssel vergessen und kurzerhand die Tür zu seiner Wohnung aufgetreten. Zudem blieb einer 43-Jährigen ein hoher finanzieller Schaden erspart. Die Meldungen.

Das meldet die Polizei aus Jena

Betrug kommt ans Licht

Vor Schlimmeren bewahrt wurde am Mittwoch eine 43-Jährige aus Jena. Laut Angaben der Polizei erhielt die Frau eine Nachricht über einen Messengerdienst. Ihr vermeintlicher Sohn schrieb von finanziellen Schwierigkeiten und dass er Geld benötige. Da die ersten beiden Überweisungen auf ein deutsches Konto fehlschlugen, erhielt die Frau eine dritte Kontonummer, die zu einer ausländischen Bank gehörte. Zwar wies die Frau zwei Überweisungen in einer vierstelligen Gesamthöhe an, zum Glück spielte aber ihre Bank nicht mit: Eine Mitarbeiterin vergewisserte sich telefonisch, ob die Überweisungen der Richtigkeit entsprechen, da das Empfängerkonto als unsicher eingestuft wurde.

Daraufhin habe die 43-Jährige ihren Sohn angerufen. Dieser gab an, nicht der Verfasser der Nachrichten gewesen zu sein und der Betrug flog auf. Der Frau entstand kein Schaden.

Diebstahl aus Auto

Am Donnerstag schlugen Diebe zwischen 2.34 Uhr und 4.15 Uhr zu: Die Halterin eines VW bemerkte die offene Fahrertür an ihrem an der Straße am Planetarium geparkten Auto. Aus dem Pkw wurden zwei Mobiltelefone und eine Geldbörse gestohlen.

Kostspielige Türöffnung

Ein 25-Jähriger hatte am Donnerstagnachmittag seinen Wohnungsschlüssel vergessen. Da dem Mann die Hinzuziehung eines Schlüsseldienstes zu kostenintensiv erschient, trat er die Tür einfach auf. Neben der Anzeige wegen Sachbeschädigung werden laut Polizeiangaben nun wohl weitere Kosten - zum einen durch die Hausverwaltung und zum anderen durch den Einsatz der Feuerwehr - auf ihn zukommen.

Radfahrer bei Unfall verletzt

Als ein 44-jähriger VW-Fahrer am Donnerstagnachmittag von der Prüssingstraße auf die Göschwitzer Straße abbiegen wollte, gewährte er zwei Radfahrern, die von links kamen, die Vorfahrt. Im Anschluss fuhr er an, achtete jedoch nicht auf einen von rechts kommenden 39-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.