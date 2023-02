Schlussstein im Uni-Klinikum Jena

Jena. 2. Bauabschnitt mit neuem Gebäude A5 im Lobedaer UKJ vollendet. Fließende Grenzen für alle Disziplinen

Der „Grüne Flur“ versinnbildlicht den Zweck des am Freitag eingeweihten Gebäudes „A 5“ im Lobedaer Universitätsklinikum Jena UKJ. Karen Treuter, Leiterin des Geschäftsbereichs Neubau, nannte bei einem Rundgang das A-5-Gebäude den „Schlussstein“ in dem seit November 2016 vorangetriebenen zweiten Lobedaer UKJ-Bauabschnitt. Und der „grüne Flur“ verbinde als steriler Gang im „A 5“ zwischen den Bauabschnitten 1 und 2 insgesamt 25 OP-Säle und die Zentralsterilisation, so erläuterte Karen Treuter. „A 5“ sei mit seinen über 5000 Quadratmetern Nutzfläche zwar ein verhältnismäßig kleiner Gebäudeteil gemessen an den 50.000 Quadratmetern des zweiten Bauabschnitts. Doch würden hier – neben der Verbinderfunktion – die somatischen Kliniken an einem Standort konzentriert: die Kliniken für Strahlentherapie und Radioonkologie, für Geriatrie, für Hautkrankheiten, dazu ein Schlaflabor, eine zusätzliche Intensivstation und zwei Allgemein-Pflegestationen. Die Grenzen zwischen den Stationen seien fließend, sagte Karen Treuter.

Karen Treuter, Leiterin des Geschäftsbereichs Neubau. Foto: Thomas Stridde

Eine Kapazität von 40 Betten kann die Geriatrische Tagesklinik anbieten, sagte deren kommissarischer Leiter Ingo Krusche. 20 Betten seien aktiv in Betrieb. Von März an könnten zehn Patienten zudem „tagesstationär“ von morgens bis nachmittags betreut werden, auch wenn nach einer radiologischen Behandlung noch diagnostische Belange zu klären seien. Christian Schulze, Direktor der Klinik für Innere Medizin I, begrüßte auf der neuen zusätzlichen Intensivstation im „A 5“. Der Kardiologie-Professor betonte, dass sich alle intensivmedizinisch-internistischen Belange zusammenführen ließen. Wichtiges Detail: 50 Prozent der Station seien mit Einzelzimmern ausgestattet. Das sei „ein ganz großer Vorteil“ der Versorgung; derart individualisierte Betreuung mindere das Risiko von Infektionen.

Sicherheit der Patienten: Andrea Wittig, Direktorin der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, zeigt einen Scanner. Jeder Patient lässt hier vor der Bestrahlung biometrische Daten anhand der Handvenen abgleichen. Foto: Thomas Stridde

„Strahlentherapie ist Teamleistung“, sagte Andrea Wittig, Direktorin der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, über ihr 70-köpfiges Kollegium. Nach dem Umzug aus der Innenstadt würden seit letzter Woche die ersten Patienten behandelt. Die Technik sei komplett neu, darunter zwei Linear-Beschleuniger, wofür der Freistaat 9 Millionen Euro aufgebracht habe. Die meist auf einen Tumor gerichtete Behandlung mit ionisierenden Strahlen verspreche heute eine Heilungsrate von 70 Prozent, sagte die Professorin. Entscheidend sei die „ganz präzise“ Bestrahlung. Die Technik-Kette reicht vom Simulator für die Bestrahlungsberechnung über den biometrischen Handvenen-Scanner („Bestrahlung ist erst auslösbar, wenn da alles korrekt ist“) bis zum fein justierbaren Strahlenkopf, um gesundes Gewebe zu schützen. Durch Gestaltung der Räume mit Holzoptik und Jena-Panoramabildern solle den Patienten Angst genommen und ein „Wohlgefühl im Bunker“ gegeben werden.

Alle so genannten somatischen Kliniken befinden sich mit Einweihung des Gebäudes A 5 an einem zentralen Standort. Foto: Michael Szabo

UKJ-Vorstandssprecherin Brunhilde Seidel-Kwem erinnerte während der Eröffnungsfeier an den „Kampf um Lieferfristen, Material und Leute“ in Corona-Zeiten. Dennoch sei der Bau nicht zum Erliegen gekommen. Richtfest war am 28. Mai 2020. Das „A 5“-Gebäude verbessere „die medizinische Leistungsfähigkeit für ganz Thüringen“, sagte der wissenschaftliche Vorstand und Dekan Thomas Kamradt mit Blick etwa auf das Schlaganfall-Netzwerk. Kamradt kündigte an, dass nächstes Jahr das neue Laborgebäude eröffnet werde. Weitere Projekte sind nach seinen Worten unter anderem ein „hochmodernes Haus der Lehre“ und ein neues Domizil der Zahnmediziner im Campus Bachstraße. Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) sieht den Entscheid des Freistaats bestätigt, das UKJ mit seinen 5600 Mitarbeitern zum „Supra-Maximalversorger“ zu entwickeln. „Nur weil Sie so hochqualitative Arbeit leisten ist es angezeigt, das mit Bauwerken zu untersetzen.“

Vor 28 Jahren war das Konzept „Alles an einem Standort“ für das Lobedaer UKJ fertig. 620 Millionen Euro wurden seither investiert, davon 190 Millionen für den 1. Bauabschnitt mit 29.000 Quadratmetern zwischen 1999 und 2004. Statt der früher für Kliniken üblichen „Architektur-Maschinerie“ sei „heilende Architektur“ zum Tragen gekommen, sagte Infrastruktur-Staatssekretärin Barbara Schönig.