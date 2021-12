Die Ermittler haben den Durchsuchungsbeschluss am Dienstag, 14. Dezember, vollstreckt.

Schmäh-Karikaturen in Jena: Kripo stellt bei Verdächtigem Waffenarsenal sicher

Jena. Die Wohnungen des Tatverdächtigen in Jena und Berlin waren am Dienstag von Ermittlern des Staatsschutzes der Kriminalpolizei durchsucht worden.

Acht Langwaffen, zwei halbautomatische Kurzwaffen, mehrere Schalldämpfer sowie 55 Waffenmagazine und eine Menge Munition haben die Ermittler des Staatsschutzes der Kripo Jena am Dienstag sichergestellt. Sie fanden alles in Wohnungen eines 49-Jährigen, der im Verdacht steht, im November 2020 und März 2021 islamfeindliche Flugblätter in Jena verteilt zu haben und nicht mehr die erforderliche waffenrechtliche Zuverlässigkeit besitzt.

Im diesbezüglich von der Staatsanwaltschaft Gera geführten Ermittlungsverfahren wegen Beschimpfens von Bekenntnissen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen sowie wegen Volksverhetzung wurden die Wohnungen des Tatverdächtigen in Jena und Berlin nach Beweismitteln durchsucht. Der Beschuldigte hat gestanden. „Die Waffenbehörde Jena prüft eigenständig Maßnahmen zur Versagung der bereits erteilten Erlaubnis“, teilt die Polizei mit.