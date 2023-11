Schmerztagesklinik Jena lädt zum Tag der offenen Tür

Jena. Den Schmerz besser bewältigen können: Experten informieren über das Behandlungsangebot am Universitätsklinikum Jena.

Ob Rücken, Nerven oder Bauch – Schmerzen können nahezu jede Region des Körpers betreffen. Halten sie länger als drei Monate an, spreche man von chronischen Schmerzen. Diese können so quälend sein, dass sie die Lebensqualität massiv beeinträchtigen. Hilfe würden Betroffene dann in der interdisziplinären Schmerztagesklinik des Uniklinikums Jena (UKJ), der einzigen in Thüringen und der ersten mit einem sogenannten multimodalen schmerztherapeutischen Angebot finden, wie das UKJ nun mitteilt. „Wir laden Interessierte und Betroffene herzlich ein, uns und unser Behandlungsangebot kennenzulernen“, sagt Professor Winfried Meißner, Leiter der Schmerztagesklinik.

Am Mittwoch, 8. November, von 16 bis 18 Uhr, sind die Türen der Schmerztagesklinik geöffnet. Sie befindet sich im Klinikum in Lobeda auf der rechten Seite der Magistrale zwischen den beiden Cafeterien des UKJ.

Lernen, mit Schmerz umzugehen

Wer sich vorab online einen Einblick verschaffen möchte, kann am Dienstag, 7. November, ab 18 Uhr auf dem Instagram-Kanal des UKJ einem Live-Stream aus der Schmerztagesklinik folgen.

Patienten jeden Alters kommen in die Schmerztagesklinik und nehmen dort an einem vierwöchigen tagesklinischen Kurs teil. So interdisziplinär die Klinik selber aufgestellt ist – hier arbeiten Schmerzmediziner, Physiotherapeuten und Psychotherapeuten eng zusammen –, so vielfältig sind auch die Bausteine der multimodalen Schmerztherapie: Physio-, Ergo- und Sporttherapie, psychologische Unterstützung, schmerztherapeutische und psychologische Schulungen, Entspannungsübungen.

Ziel sei es, den Schmerz besser bewältigen zu können, bestenfalls ohne oder mit nur wenigen Medikamenten. „Wir können den Schmerz zwar nicht wegzaubern, aber wir können den Patienten helfen, mit ihrem Schmerz anders umzugehen, Herr über ihren Schmerz zu werden“, sagt Meißner. „Auch, wenn es manchmal nur kleine Schritte sind: Wir sehen den Fortschritt im Verlauf des Kurses“, ergänzt er.

Begleitung auch nach dem Kurs

Etwa ein Jahr lang begleitet das Team der Schmerztagesklinik ihre Patienten auch nach dem Kurs. Unter anderem mit Fragebögen erfassen sie, wie es den Betroffenen geht. „Tatsächlich reduzieren sich nach dem Kurs die Arztbesuche und die Medikamente“, so Meißner in der Mitteilung. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. red