Schmetterlingsexkursion in Crossen

Crossen. Wie jedes Jahr im Juni findet auch 2023 eine Wanderung statt. Treffpunkt ist in Crossen. Die Plätze sind jedoch begrenzt.

Auch in diesem Jahr haben NABU und Stiftung Naturschutz den „Langen Tag der Natur“ ausgerufen. Die Natura 2000-Station „Mittlere Saale“ beteiligt sich am 9. Juni mit einer Schmetterlingsexkursion. Naturfreunde und Interessierte können sich auf Spurensuche des Schillerfalters begeben, wenn die Natura 2000-Station „Mittlere Saale“ zum „Langen Tag der Natur“ am 9. Juni zur Exkursion einlädt.

Die Natura 2000-Station „Mittlere Saale“ gehört zu den zwölf Natura 2000-Stationen in Thüringen, die 2016 gegründet wurden. Natura 2000 bezeichnet das größte grenzüberschreitende Schutzgebietsnetz der Welt. Es schützt gefährdete Arten und Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse in ganz Europa. „Mittlere Saale“ ist zuständig für den Saale-Holzland-Kreis sowie die kreisfreie Stadt Jena.

Schiller und Schillerfalter

Die gemeinsame Wanderung beginnt um 15:30 Uhr. Ausgangspunkt ist das Rittergut Nickelsdorf in Crossen, von wo aus die zweistündige Route in den Zeitzer Forst führt und in den Lebensraum des Kleinen und des Großen Schillerfalters. Es handele sich hierbei um eines der bedeutendsten Vorkommen der beiden Arten in der Region. Im Forst können die Falter beim Paarungsflug in den Baumwipfeln beobachtet werden – Entomologen sprechen vom „Treetopping“. Mit Friedrich Schiller hätten die Schmetterlinge nichts zu tun. Ihren Namen verdanken sie der Flügeloberfläche der männlichen Exemplare, die bei wechselnden Betrachtungswinkeln in unterschiedlichen Farben schillert.

Zur Exkursion müsse aber, je nach Witterungsverhältnissen, auch mit dem Flug anderer Schmetterlingsarten wie dem Großen Eisvogel, dem Landkärtchen oder Aurora- und Zitronenfaltern gerechnet werden. „Der Lange Tag der Natur“ findet jedes Jahr im Juni statt. Gemeinsam mit AkteurInnen und Partner wollen der NABU und die Stiftung Naturschutz mit zahlreichen Veranstaltungsangeboten auf die biologische Vielfalt in Thüringen und ihren Schutz aufmerksam machen. Die Schmetterlingsexkursion hat jedoch eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Aus diesem Grund wird um vorherige Anmeldung gebeten.

Anmeldung unter der Telefonnummer 036693-2309-51 oder der E-Mail: h.hoffmann@rag-sh.de