Schmierereien an Kirche und Schule – Teures Fahrzeug gestohlen – Mülleimer angezündet

Jena. Vom Gelände eines Autohandels in Jena sind ein teures Fahrzeug gestohlen und Kennzeichen entwendet worden. Unbekannte haben zudem für Sachschäden gesorgt. Das sind Meldungen der Polizei für Jena.

Unbekannte haben in Jena die Stadtkirche und die Gemeinschaftsschule Wenigenjena mit Graffitis beschmiert. Laut Polizei brachten der oder die Täter mit schwarzer und türkiser Sprühfarbe Schriftzüge am Mauerwerk an und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Wie hoch der entstandene Sachschaden sei, könne aktuell noch nicht beziffert werden.

Fahrzeug und Kennzeichen gestohlen

Auf das Gelände eines Autohandels am alten Gaswerk in Jena haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein hochwertiges Fahrzeug im Wert von circa 50.000 Euro gestohlen. Laut Polizei war einem Zeugen während seines Rundganges über das Gelände aufgefallen, dass von einem Fahrzeug die Kennzeichen entwendet wurden und sich jemand an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht hatte. Ob dieses Fahrzeug entwendet werden sollte und dies misslang ist aktuell noch unklar.

Als Polizisten vor Ort eintrafen, stellte sich heraus, dass zudem ein anderes Fahrzeug gestohlen wurde. Die Unbekannten hatten sich demnach zu einem zweiten Jeep begeben und den Wagen gestohlen. Vermutlich seien die zuvor entwendeten Kennzeichen an dem gestohlenen Fahrzeug angebracht worden. Nach derzeitigen Stand schätzt die Polizei den entstandenen Schaden auf etwa 50.000 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Mülleimer in Brand gesetzt

Am Sporthallenkomplex Lobeda West haben Unbekannte einen Mülleimer beschädigt. Laut Polizei meldete dies ein Zeuge am Mittwochmorgen. Der Inhalt des Mülleimers in der Karl-Marx-Allee sei angezündet worden, so dass der Emailleeinsatz beschädigt wurde. Hinweise auf den oder die Täter gebe es aktuell nicht.

