Schmierereien von Hertha-BSC-Fans in Jena: So reagiert der Stadionbetreiber

Jena. Die Hinterlassenschaften nach dem Pokalspiel sorgen für Ärger. Nun gibt es einen klaren Plan.

Fans des Zweitligisten Hertha BSC hatten beim Pokalspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena die Wand des neu eingeweihten Gästeblockes im Ernst-Abbe-Sportfeld beschmiert. In der Nacht danach haben offenbar Zeiss-Fans Hand angelegt und den BSC-Schriftzug übermalt. Wir haben nachgefragt, wie die Stadionbetreibergesellschaft Elf5 darauf reagieren will.

„Wir werden die Farbe bis zum Ende der Woche entfernen lassen“, sagt Geschäftsführer Andreas Kuhn und kündigt an, dass er Maßnahmen prüfen wird, wie derartige Schmierereien künftig zu verhindern seien. Ansonsten zieht er ein positives Fazit nach dem Pokalspiel, das der neuen Arena erstmals über 10.000 Zuschauer beschert hat. „Aus unser Sicht hat alles gut funktioniert. Wir sind sehr zufrieden, zumal Lampenfieber dabei war“, sagt Kuhn.

„Wir haben nur positives Feedback erhalten“

Der Stadionchef lobt sein komplettes Team für den großen Aufwand, der bei der Vorbereitung notwendig gewesen sei. Das habe sich bei der Partie am Samstag ausgezahlt. Mit 750 VIP-Gästen erlebte auch der neue Bereich im Funktionsgebäude der Osttribüne seine erste richtige Bewährungsprobe. „Wir haben nur positives Feedback erhalten. Die Enttäuschung lag eher im Ergebnis des Spieles“, sagt Kuhn.

Das Ernst-Abbe-Sportfeld war mit 11.800 Zuschauern ausverkauft. Foto: Tino Zippel

Besucher berichteten, dass sie lange an Versorgungsständen oder den Toiletten anstehen mussten und die Beschilderung der neuen Blöcke leicht zu übersehen war. „Es gibt immer etwas, was besser sein könnte“, räumt der Stadionchef ein, verweist aber auf die Besonderheit des ausverkauften Stadions.

Umzug des Mannschaftsbereiches wird geplant

Als nächster großer Schritt steht der Umzug des Mannschaftsbereiches in die neue Haupttribüne bevor. Diese Woche beginnen erste Einbauten in diesem Bereich, sagt Kuhn. Der Termin des Umzuges werde ebenfalls diese Woche abgestimmt. Erst nach dem Umzug der jetzt in der Westtribüne angesiedelten Büros und Funktionsbereiche kann der Abbau des Daches der einstigen Haupttribüne beginnen.

