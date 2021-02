Schnee drückt Dach von Jenaer Biogasanlage ein: Feuerwehreinsatz ist erfolgreich

Im zweiten Anlauf war der Feuerwehreinsatz auf der Biogasanlage in Jena-Zwätzen erfolgreich.

Jena. Im zweiten Versuch konnte die Feuerwehr das Dach der Biogasanlage in Jena-Zwätzen vom Schnee befreien.

Im zweiten Anlauf ist der Feuerwehreinsatz auf der Biogasanlage in Jena-Zwätzen erfolgreich verlaufen: Bis zum späten Mittwochnachmittag konnte ein Großteil der Schneemassen von der Kuppel des Gärrestbehälters entfernt werden. Am Donnerstag haben die Anlagenmitarbeiter vor Ort die zuvor eingesunkene Kuppel wieder aufgeblasen, um so auch die letzten Schneereste abfließen zu lassen.

Donnerstagnachmittag stiegen die Kameraden der Berufsfeuerwehr Jena ein zweites Mal mit der Drehleiter zur Kuppel auf und installierten eine leistungsfähige Tauchpumpe. Diese konnte den inzwischen angetauten Schnee in kurzer Zeit entfernen.

Bereits am Montag war die Berufsfeuerwehr Jena an der Biogasanlage in Zwätzen vor Ort, nachdem die sonst prall nach oben gewölbte Kuppel eines Gärrestbehälters durch die Schneelast eingedrückt worden war. Der Behälter ist noch im Testbetrieb, daher gab es keine weiteren Auswirkungen für die Biogasanlage, der Betrieb funktioniert ohne Probleme.

