Schneefall zum Jenaer Jahreswechsel

In Göschwitz reichte die weiße Pracht am Neujahrsmorgen aus, um Schlitten zu fahren oder Schneemänner zu bauen. Das nutze Familie Roth mit (von links) dem achtjährigen Toni, seinen vierjährigen Bruder Jannis sowie den Eltern Gesine und Roman.

An einem weißen Start ins neue Jahr konnten sich am Neujahrstag die Jenaer erfreuen. Eine feine Schneedecke umhüllte am 1. Januar einige Stadtteile. In Göschwitz konnten Familien am Morgen beispielsweise zum Rodeln aufbrechen und Schneemänner bauen. Andernorts blieb dagegen weniger von der weißen Pracht liegen, die nach Mitternacht fiel.

Die Freude hält auch nur kurz: Das Tauwetter setzt ein. Der Wetterdienst sagt für Samstagabend allerdings erneuten Schneefall voraus, der mehrere Tage anhalten kann. Dann können wahrscheinlich noch mehr Jenaer Kinder ihre Schlitten herausholen und sich austoben.