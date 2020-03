Genau an der Stelle, wo der Fußgängerüberweg von der Schützenhofstraße zum Emil-Höllein-Platz gebaut werden soll, hatten am Montagvormittag Feuerwehrleute ihre Feuerwehren geparkt. Im benachbarten Haus war Essen in der Küche angebrannt. Die Bewohnerin war nicht zuhause.

Jena. Ein Fußgängerüberweg am Kieshügel und eine neue Radquerung am Nollendorfer Hof sind für die Camburger Straße vorgesehen.

Schnell mehr Sicherheit für die Schulwege in Jena-Nord

Ein tödliche Unfall vom Herbst 2019 hat an der Dornburger Straße Konsequenzen: Die Stadt will in Höhe der Straßenbahnhaltestelle „Kieshügel“ (Emil-Höllein-Platz) kurzfristig einen Fußgängerüberweg einrichten. Dieser ist eingebettet in weitere Umbauten. Eine 67-jährige Frau war beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren worden und starb später an den Folgen.

Bei der Ortsteilratssitzung Jena-Nord mit Gästen aus Jena-Zentrum stellte Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) Vertretern des Gremiums das Projekt vor, welches der Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern im Norden dienen sollen. Der Ortsteilrat hatte der Verwaltung zuvor eine Problemliste zur Schulwegsicherheit übermittelt. Ähnlich konzertierte Aktionen soll es in weiteren Stadtteilen mit Schulen geben. In Wenigenjena hatte es 2019 den Auftakt gegeben zur Neueröffnung der Gemeinschaftsschule. Etwa an der rot markierten Stelle sollen Radfahrer künftig die Straße ampelgesteuert überqueren dürfen. Die Sophienstraße soll die neue Hauptachse ins Stadtzentrum werden und dafür auch den Status Radfahrstraße erhalten. Foto: Foto: Thomas Beier Ein Dauerbrenner der Jenaer Verkehrspolitik ist die Kreuzung am Nollendorfer Hof. Verkehrsbehördenleiter Wolfgang Apelt stellte einen Plan zur Umgestaltung der Kreuzung vor: Keinem Verkehrsteilnehmer soll es schlechter gehen, dafür aber vielen besser, vor allem den Radfahrern und Fußgängern. Dies soll durch eine neue Diagonalquerung gelingen, die von der Sophienstraße quer hinüber zum Gebäude Nollendorfer Hof führt. Bislang dauerte die regelkonforme Querung wegen diverser Ampeln vier Minuten. Die Sophienstraße soll zudem Radfahrstraße werden. Außerdem wird es beidseitige Angebotsstreifen auf der Nollendorfer Straße im Kreuzungsbereich geben. In Richtung Westen fällt deshalb die separate Rechtsabbiegespur weg, was aber wegen einer optimierten Ampelschaltung verkraftbar sei. Ebenso müssen sich Fahrzeug beim Verlassen des Damenviertels mit einer Spur begnügen. Probleme auch am Obi-Tunnel Dies alles braucht noch die Zustimmung des Stadtentwicklungsausschusses. Unlösbar scheinen indes die Probleme vor dem Fußweg am Ärztehaus. Hier fehlt schlicht der Platz. Die Kreuzung Löbstedter Straße und Straße am alten Gaswerk könnte durch eine Ampel sicherer werden. Foto: Foto: Thomas Beier Probleme bei der Schulwegsicherheit sieht der Ortsteilrat ferner auf der Ostseite des so genannten Obi-Tunnels (Fußgängertunnel unter der Saalbahn). Zwischen dem Baumarkt und dem KSJ-Wertstoffhof ist es sehr unübersichtlich und zeitweise gefährlich für Schüler. Verkehrsbehördenleiter Apelt verwies auf eine morgendliche Überprüfung an der Kreuzung Löbstedter Straße/Am Gaswerk, wo die Situation ihm relativ sicher für Schüler erschien. Ortsteilräte empfahlen, mal nachmittags zu schauen, wenn die Leute ihren Grünschnitt zum KSJ bringen oder den Baumarkt besuchen und mittendrin radfahrende Schüler seien. „Das würde heute wohl nicht mehr so geplant“, sagte Bürgermeister Gerlitz zu der Wegeführung. Der Bau einer Ampel auf der Kreuzung erscheint ihm mittelfristig als einzige Maßnahme, die wirklich einen Sicherheitsgewinn bringen würde. An der Rautal-Straße gibt es ums Eck beim Carl-Zeiß-Gymnasium bislang keinen Fußweg. Die Ortsteilräte hörten hier von dem Plan, diesen zwischen der Einmündung Erich-Kuithan-Straße und der Ottogerd-Mühlmann-Straße stadtauswärts links an der Straße zu bauen. Christopher Helbig vom KSJ sagte, dass dies mittelfristig geplant sei. Ganz so flott wie im Normalfall funktioniere dies hier nicht, weil es ein kompletter Straßenausbau werde. Die Rautalstraße sei im Falle eines Wegebaus ebenfalls auf Normmaß zu bringen, was Grundstückserwerbe erfordere. Etwa da, wo das Hinterteils des E-Bus im Foto endet, soll die Mittelinsel auf der Schützenhofstraße entstehen. Foto: Foto: Thomas Beier Knifflig ist auch die Einmündung der Schützenhofstraße in die Dornburger Straße, wo manche Kraftfahrer gern mal die Kurve schnippeln. Fußgänger sollen künftig sicherer zum Emil-Höllein-Platz gelangen, weil sie eine Mittelinsel auf der Fahrbahn der Schützenhofstraße bekommen. Die Kreuzung wird zugleich erweitert, damit auch Busse rumkommen. Die Furt über die Dornburger Straße wandert auf die andere Seite der Schützenhofstraße.