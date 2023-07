Symbolfoto: Flüchtlinge warten in einer Behörde.

Schneller dran bei Ausländerbehörde in Jena

Jena. Neues System soll die Terminvergabe von Monaten auf Wochen reduzieren. Wie das jetzt auf einmal gehen soll.

Ein neues Bearbeitungsverfahren trägt in der Ausländerbehörde der Stadt Jena Früchte. Die Wartezeiten auf einen Termin konnten von Monaten auf Wochen reduziert werden. So wurde es jetzt dem Stadtrat mitgeteilt. Neuerdings reichen Kunden zunächst schriftlich oder per E-Mail alle Unterlagen ein. Sind die Papiere eingegangen, vergibt die Behörde Termine.

„Das bis dahin etablierte Verfahren der eigenständigen Terminbuchung durch Kunden und der anschließenden Einreichung der Antragsunterlagen zum vereinbarten Termin hatte die Grenzen des Zumutbaren überschritten“, teilte die Stadtverwaltung jetzt Stadträtin Isabell Welle (Grüne) mit, die nachfragte. Betrugen die Zeiten bis zum Termin Anfang 2023 noch zwischen fünf und sechs Monaten, steigerte sich die Vorlaufzeit bis zur Umstellung auf das neue Antragsverfahren sogar auf acht und zehn Monate. Die Stadtverwaltung hat deshalb die Reißleine gezogen.

Nun liegen ein bis zwei Monate zwischen dem Eingang der Antragsunterlagen bis zum persönlichen Vorsprachetermin. Diesen Termin braucht es, um Dinge zu erledigen wie die Abgabe biometrischer Daten oder einer Unterschrift.

Um die Ausländerbehörde zu stärken, hatte der Stadtrat mit dem Doppelhaushalt 2023/24 neue Stellen bewilligt. Trotzdem waren die Bearbeitungszeiten zunächst länger geworden und hatte sich die telefonische Erreichbarkeit der Behörde verschlechtert.

Die Verwaltung dämpft Hoffnungen, dass mehr Personal schnell Verbesserungen bringt. Die vollständige Einarbeitung neuer Sachbearbeiter dauere mindesten sein Jahr, realistisch eineinhalb bis zwei Jahre. Gleichwohl sei es durch neue Sachbearbeiter möglich gewesen, die persönlichen Vorsprachetermine zu übernehmen und so zu einer spürbaren Entlastung der dienstälteren Mitarbeiter beizutragen. Diese können nun mehr Anträge bearbeiten.