Schockanrufe in Jena: Trickbetrüger geben sich als Polizeibeamte aus

Jena. Die Polizei warnt vor erneuten Schockanrufen. Zwei unbekannte Männer stehlen eine Überwachungskamera am Lutherplatz. Das sind die Polizeimeldungen aus Jena.

Erneut Schockanrufe in Jena

Am Montag wurden gleich drei Personen von Trickbetrügern telefonisch kontaktiert. Die Anrufer stellten sich als Polizeibeamte vor und meldeten sich mit "Polizeidirektion Jena". Die Täter täuschten den Angerufenen vor, dass die Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und nun eine Kaution fällig wäre. Nach Polizeiangaben reagierten alle drei angerufenen Personen nicht und beendeten sofort das Gespräch, weswegen es zu keiner konkreten Geldforderung kam. Zu derartigen Anrufen kam es auch im Saale-Holzland-Kreis. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche.

Beim Diebstahl gefilmt

Zwei unbekannte männliche Personen montierten am Montagabend die neu installierte Überwachungskamera an einem Gebäude am Lutherplatz ab und entwendeten diese. Die beiden Täter wurden von eben dieser Kamera bei der Tat gefilmt. Laut Polizei konnten zwei Personen am Tatort festgestellt werden. Ob diese beiden Personen die Tat begangen haben, muss nun ermittelt werden.

Einbruch in Kellerabteile

Die Polizei ermittelt wegen Einbrüche in zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Merseburger Straße. Die unbekannten Einbrecher öffneten die Schließvorrichtung gewaltsam. Die Täter haben eine Drohne und Werkzeug aus den Keller entwendet.

Aufgebrochener Zigarettenautomat

Unbekannte Täter brachen in der Eisenberger Straße einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten die angebotene Tabakware sowie die Geldkasette. Laut Polizei liegen zum Tatzeitraum derzeit keine Erkenntnisse vor. Ebenso kann auch zur Schadenshöhe keine Aussage getroffen werden.

