Schon wieder: Altreifen im Saale-Holzland illegal entsorgt

Saale-Holzland. Kosten für die Beräumung werden auf alle Bürger im Saale-Holzland umgelegt

Der Saale-Holzland-Kreis hat zuletzt wieder 27 Altreifen in einer Gemeinde eingesammelt. „Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Altreifen illegal in der Landschaft entsorgt werden“, sagt Ingo Kunze, der Werkleiter des Dienstleistungsbetriebes des SHK. Die Kosten für die offizielle Entsorgung bleiben am Kreis und schlussendlich den Abfallgebührenzahlern hängen. Der Werkleiter empfiehlt Fahrzeugbesitzern, die Altreifen beim Reifenwechsel dem Händler oder der Kfz-Werkstatt zur Entsorgung zu überlassen. Wer dennoch zu illegalen Mitteln greift: Für einen bis fünf illegal entsorgte Reifen können 75 bis 200 Euro Bußgeld fällig werden.