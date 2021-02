Schon wieder Kellereinbrüche und zerstochene Reifen - Pkw sichergestellt

Schon wieder ein Reifen zerstochen

Erneut haben Unbekannte in Kahla den Vorderreifen eines Pkw zerstochen. Wie der Zeuge am Sonntagmorgen feststellen musste, haben der oder die Täter den Reifen seines Fords mit einem unbekannten Werkzeug zerstört. Laut Angaben des Mitteilers geschah dies in der letzten Zeit öfters, nur hat es da immer die Fahrzeuge der Nachbarn ereilt. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell noch nicht vor.

Möglicher Fischklau

Zu einem möglichen Fischklau kam es am Wochenende in Beulbar. Unbekannte durchtrennten ein Vorhängeschloss am Fischkasten eines Teiches. Dieser liegt aber etwa vier Kilometer querfeldein im Wald und kann nur mit einem Traktor erreicht werden, was eine Aufklärung erschwerte. Ob es zu einem Diebstahl von Fischen gekommen ist, kann der Zeuge bei diesem Winterwetter nicht sagen.

Knapp an der Straftat vorbei

Mit 1,02 Promille führte ein 32-Jähriger am Sonntagabend seinen Pkw durch Jena. Der Mann wurde, gegen 19:30 Uhr, in der Erlanger Allee einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei die kontrollierenden Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrer feststellten und einen Atemalkoholtest durchführten. Der Fahrzeugschlüssel des Subaru wurde vorerst durch die Polizei sichergestellt und einen Anzeige gefertigt.

Kein Ende bei Kellereinbrüchen in Sicht

Insgesamt zehn aufgebrochene Keller wurden durch unbekannte Täter in der Binswangerstraße in Jena am Sonntagabend festgestellt. Der oder die Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Weise Zutritt zum Kellerbereich des Mehrfamilienhauses. Im weiteren Verlauf öffneten die Unbekannten zehn Kellerverschläge. Ob die Langfinger Beute erlangen konnten und was genau im Detail entwendet wurde, kann aktuell noch nicht gesagt werden.

Auch in der Liselotte-Hermann-Straße sind Unbekannte in einen Keller eingedrungen und haben einen 150 Euro teuren E-Scooter entwendet. Der oder die Täter schraubten das Schließblech des Abteils ab, um so Zutritt zu erlangen. Bei einem anderen Kellerverschlag traten die unbekannten Täter gegen die Tür und versuchten diese so gewaltsam zu öffnen. Dies misslang, sodass die Diebe hieraus keine Beute ergaunern konnten.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen