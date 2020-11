Schrägaufzug: Stiftung Leuchtenburg legt Planungen offen

So schwierig es einst war, eine Burg zu erstürmen, so schwierig gestaltet sich das Projekt Schrägaufzug zur Leuchtenburg. Seit sieben Jahren verfolgt die Stiftung Leuchtenburg die Planungen, verwarf Varianten und wähnte sich einen entscheidenden Schritt weiter. Doch nicht nur der Gemeinderat Seitenroda stimmte knapp gegen die Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans.

Auch innerhalb der Bevölkerung kommen immer mehr kritische Stimmen auf, die als Leserbriefe in dieser Zeitung abgedruckt wurden. Die Stiftung bläst nun zur Transparenzoffensive, die mit einem Online-Bürgerforum am Mittwochabend begann, moderiert vom Landtagsabgeordneten Markus Gleichmann (Linke). Das sind die diskutierten Punkte:

Warum braucht es einen Schrägaufzug?

Die erste barrierefreie Höhenburg Deutschland: Dieses Ziel verfolgt die Stiftung. „Barrierefrei bedeutet auch altersgerecht. Wir wollen niemanden vom Burgerlebnis ausschließen“, sagt Stifter Sven-Erik Hitzer. Viele Varianten seien geprüft und wieder verworfen worden, so auch die Möglichkeit, die Einbahnstraße zu nutzen, was einige Bürger anregen. Das Problem: Die zu enge und steile Straße sei eigentlich nur für Rettungskräfte, Lieferfahrzeuge und landwirtschaftlichen Verkehr zugelassen. Dennoch bietet die Stiftung Shuttletransporte für Gehbehinderte an, tausend Mal fuhr der Bus allein 2019, wurde dargelegt.

Ein dauerhafter E-Bus-Betrieb? Nicht wirtschaftlich über 365 Tage im Jahr. Autonomes Fahren? Zukunftsmusik, zumal die Busse über enge Kurven im Dorf auf die Landesstraße gelangen müssen, argumentierte Hitzer. Die nach Angaben der Stiftung denkmalpflegerisch und naturschutzrechtlich verträglichste Lösung sei der Schrägaufzug.

Wie läuft die Fahrt ab?

Etwa 50 Meter unterirdisch und 100 Meter oberirdisch verläuft die Trasse, um maximal 30 Personen oder fünf Rollstuhlfahrer hinauf zu bringen. Die Talstation, die zuletzt von Gemeinderäten als zu wuchtig und bunkerartig beschrieben wurde, ist nach Aussage von Hitzer mit einer geklüfteten Fassade versehen, deren Eingang an ein Schaubergwerk erinnert. Die Mittelstation solle wie ein Weingebäude anmuten, von dort aus geht es oberirdisch auf der einspurigen Schienenstrecke ins „Adlernest“, die Bergstation.

Wie wird gebaut?

Der Bau der Tunnelröhre erfolgt nach Angaben von Hitzer in offener Bauweise, das heißt der Weinberg wird in diesem Bereich abgetragen, um das Rahmenbauwerk herzustellen. Danach werde wieder aufgerebt. Auch Tal-, Mittel- und Bergstation müssen in den schrägen Hang hinein gebaut werden. Zudem ist beim Parkplatz am Kreisverkehr ein zusätzlicher Personenaufzug zum unteren Parkbereich geplant, da dort künftig die Busse halten sollen. Dieses Teilprojekt sei den Vorschriften zur Barrierefreiheit geschuldet, erklärte Hitzer. Weinaufrebungen und Holzpalisaden sollen den Aufzug umgeben.

Welche Hindernisse gibt es?

Bevor überhaupt eine Baufirma anrücken kann, müssen die Gemeinderäte überzeugt werden. 2018 habe der Gemeinderat der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zugestimmt, womit die Planungen beginnen konnten. Nun, 2020, stimmte der neu gewählte Rat knapp gegen den Offenlegungs- und Billigungsbeschluss.

Hitzer bezeichnet dies als „Vertrauensbruch“. Mit allen Beteiligten sei vorab gesprochen worden. Der Gemeinderat, auch wenn dies ein Bürger im Forum anregte, muss sich aber nicht an Beschlüsse des vorherigen Gremiums halten. Das sieht auch Stiftungsdirektorin Ulrike Kaiser ein. „Eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine“, sagt sie, der Dialog müsse nun weitergeführt werden.

Ein weiteres Hindernis: Für einen Teil des B-Plans, der den unteren geschotterten Parkplatz umfasst, besteht seit 2015 Baustopp wegen einer anonymen Anzeige. Dort habe es nach Angaben von Hitzer Höhendifferenzen gegeben, die der Baufirma geschuldet sind. Der kleine Personenaufzug kann nach jetzigem Stand also auch nicht gebaut werden.

Wie berechnen sich die Kosten?

Gut sechs Millionen Euro sagt das Wirtschaftsministerium zu über den Fördertopf zur „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW), die Gelder können bis Mai 2023 abgerufen werden. Der Förderschwerpunkt liegt auf touristischer Infrastruktur, sagt Hitzer, zur Sanierung von Schulen könne das Geld also nicht eingesetzt werden. Dieser Einwurf kam zuletzt von Bürgern auf.

Die Stiftung selbst rechnet mit einem Eigenanteil von gut 800.000 Euro. Die Betriebskosten für den Aufzug werden mit 30.000 Euro im Jahr angegeben, außerdem sind zwei zusätzliche Personalstellen zu schaffen.

Erhöhen sich mit dem Aufzug die Eintrittspreise?

Burgchefin Kaiser sagte, dass die Preiserhöhung im Jahr 2022 um 1,50 Euro pro Person ohnehin geplant sei, um steigende Kosten aufzufangen (letzte Preiserhöhung: 2016). Steigende Gästezahlen seien mit dem Aufzug gewünscht, aber aus kaufmännischer Vorsicht nicht im Fördermittel-Antrag unterlegt worden.

Warum werden die Informationen erst jetzt offengelegt?

Zuletzt musste die Stiftung reichlich Gegenwind ertragen, unter anderem von der Kreistagsfraktion BI Holzland. Stiftungsdirektorin Ulrike Kaiser sprach von Kommunikationsfehlern, denen man jetzt begegnen wolle. Seit Donnerstag werden die Details vorgestellt auf der Website www.leuchtenburg.de. Die ersten Reaktionen bei Facebook-Kommentatoren waren größtenteils positiv.

