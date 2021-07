Jenaer wollen Schranken im Leben überwinden helfen

Jena. Neuer Verein will Menschen mit Handicap besser in die Jenaer Arbeitswelt integrieren

Mit dem Verein „Gemeinsamleben Jena“ gibt es eine neue soziale und gemeinnützige Einrichtung, die sich für Integration von Menschen mit Benachteiligungen einsetzt. In der Gruppe haben sich Menschen zusammengefunden, die auf ganz unterschiedlichen Wegen nach Jena fanden.

„Ich mag das Wort Behinderung nicht“, sagt der ehrenamtliche Geschäftsführer, der aus Baden-Württemberg stammt. Er besitzt selbst ein Handicap und hat in jungen Jahren dank eines „Engels“, also einer Person, die seine Talente förderte, mehr aus seinem Leben machen können, als es der Besuch der Sonderschule hätte erwarten lassen. Nun wolle er im Ruhestand etwas zurückgeben.

Arbeiten außerhalb einer Werkstatt

Dazu gehört auch Petra Rölle, die Schatzmeisterin, die im ehemaligen Mehrgenerationenhaus in der Erfurter Straße Erfahrungen sammelte und weiß, wie schwierig es Menschen mit Behinderung haben, auf dem Jenaer Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Dabei ziele das neue Teilhabegesetz genau darauf ab, Menschen auch außerhalb der Werkstätten viel mehr Arbeitsmöglichkeiten zu bieten.

Über den hohen Wert eigener Arbeit fürs Selbstbewusstsein spricht Alexander Gauerhof, der auf dem Gebiet der Assistenzleistungen Erfahrungen besitzt. Arbeit sei eine Form des Zurückgebens und Möglichkeit, Einsamkeit zu überwinden. Gerade in den letzten Monaten sei die Bedeutung noch größer geworden.

Der Verein versucht, in diesen Tagen mit vielen Menschen ins Gespräch zu bekommen. Ziel ist es, Partner zu finden, die bei der Akquise von Arbeit für Menschen mit Behinderung helfen können. Eine Idee ist das so genannte Fahrradhotel. Das sind Reparaturstützpunkte, an denen versierte Mitarbeiter kleine Reparaturen erledigen. Kooperationen mit Betrieben seinen ebenfalls geplant.

„Unser Ziel ist es, für Menschen mit Handicaps Arbeitsplätze einzurichten und sie wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt zu integrieren“, sagt Peter Weidner. Dafür gebe es auch Hilfen der Arbeitsförderung. Für mittlere und größere Betriebe sei ja auch die so genannte Schwerbehinderten-Abgabe ein Thema. Diese Umlage entfällt bei der Beschäftigung von Menschen mit Handicap.

Ein öffentliches Treffen des Vereins findet am Donnerstag, 5. August, ab 18 Uhr im Café Bauersfeld am Planetarium statt. Interessenten sind willkommen.