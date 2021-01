Die Feuerwehr musste den Brand auf einem Dreiseithof in Jena-Closewitz löschen: Das Technische Hilfswerk trägt das Gebäude zum Teil ab, um an Glutnester zu kommen.

Jena Hochschlagende Flammen wecken die Bewohner des Jenaer Ortsteils am Samstagmorgen. Die Feuerwehr kann die brennende Scheune nicht mehr retten.

Schreck nach Brand in Jena-Closewitz sitzt tief: Polizei ermittelt

Der Schreck sitzt tief in Closewitz: Im kleinen Dorf am Rande der historischen Schlachtfelder von 1806, das zur Stadt Jena gehört, ist in der Nacht zum Sonnabend die Scheune eines Dreiseithofes abgebrannt. Ein Großaufgebot der Rettungskräfte war im Einsatz.

Gegen 3 Uhr nachts riss das Feuer die Bewohner der Nachbarhäuser aus dem Schlaf. 20 Meter hoch, so berichten es Augenzeugen, schlugen die Flammen über der Scheune, in der ein Traktor, ein VW Caddy und mehrere Motorräder abgestellt waren. Zum Glück waren die anderen Gebäude des Dreiseithofs derzeit nicht bewohnt, so dass keine Menschen verletzt wurden.

Neben der Berufsfeuerwehr der Stadt Jena rücken auch neun Freiwillige Feuerwehren aus, darunter jene von Closewitz. Die Retter sind zuerst vor Ort, kümmern sich zunächst darum, eine Schlauchstrecke zum Löschteich aufzubauen. Schnell wird klar: Das wird nicht reichen, auch der Druck auf den Hydranten reicht nicht aus. Der Einsatzleiter verständigt weitere Feuerwehren. Hilfe kommt unter anderem aus Mellingen im Weimarer Land: Ein Tanklöschfahrzeug bringt 4000 Liter Wasser zusätzlich.

„Die Scheune war nicht zu retten. Unsere Kollegen haben sich darauf konzentriert, ein Übergreifen des Feuers zu verhindern“, sagt Christian Panzer, der als zweiter Einsatzleiter am Morgen die Verantwortung übernahm. Die Nachbarhäuser stehen dicht an der brennenden Scheune. Die als Freileitung verlegten Stromkabel erschwerten den Einsatz, weil die beiden Drehleitern nicht frei agieren können.

Immer wieder flackern im Gebäude Glutnester auf, die zwischen Bohlen liegen. „Wir haben das Technische Hilfswerk aus Apolda und aus Erfurt als Unterstützung geholt, um uns zu den Glutnestern vorzuarbeiten“, erläutert Panzer. Die Helfer rücken mit schwerem Gerät an und reißen Teile der ausgebrannten Scheune ab. In Summe waren über 80 Einsatzkräfte vor Ort. Hinzu kommt noch der Sanitätszug des Katastrophenschutzes in Jena.

Nach Abschluss der Löscharbeiten nimmt die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf. Nach Mitteilung der Polizei ist die Brandursache zunächst unklar geblieben. Sie bitte Zeugen um Hinweise unter Tel. (03641) 811123.