Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schreck nach Urlaub: Böller richtet Chaos an - Volltreffer bei Kontrolle

Fußgängerin nach Unfall wegen tief stehender Sonne verletzt

Am Donnerstag kam es in Jena am frühen Nachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Eine 49-jährige Fiat-Fahrerin war mir ihrem Fahrzeug auf der Katharinenstraße in Richtung Lutherstraße in Jena unterwegs. Aufgrund der sehr tiefstehenden Sonne bemerkte sie nicht, dass eine 80-jährige Fußgängerin am dortigen Fußgängerüberweg die Straße überqueren wollte. Es kam zur Kollision, wobei die ältere Dame leicht verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Betreuung ins Klinikum Jena verbracht.

Böller beschädigt Briefkasten, Auto und Laterne

Am Donnerstag ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass es aufgrund eines Böllers zu einer Sachbeschädigung in der Ernst-Thälmann-Straße in Jena gekommen sei. Die Geschädigte, welche soeben aus dem Urlaub zurückgekehrt ist, musste feststellen, dass Unbekannte einen Silvesterböller in ihrem Briefkasten gezündet haben. Durch die Wucht der Detonation und der herumfliegenden Briefkastenteile wurde zudem ihr Fahrzeug, als auch eine am Haus befindliche Laterne beschädigt.

Verkehrskontrolle mit weitreichenden Folgen

Am Donnerstagabend führten Beamte in Bad Klosterlausnitz eine Verkehrskontrolle durch. Ihnen fiel ein Suzuki auf, an dem falsche Kennzeichen angebracht waren. Nachdem das Fahrzeug gestoppt und der Fahrer kontrolliert wurde, kamen noch mehr Ungereimtheiten zutage.

Der 31-jährige Fahrer aus Zeitz war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, als er den nicht zugelassenen Pkw fuhr. Zudem stand er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Als die Beamten den Wagen durchsuchten, fanden sie Drogen, welche versteckt waren.

Baustellen-Diebe

Ein Diebstahl von einer Baustelle ereignete sich am Donnerstag in Dorndorf im Saale-Holzland-Kreis. Unbekannte hoben ein Zaunsfeld aus der Verankerung und gelangten so auf das Gelände. Hier brachen sie an der Betankungsanlage das Vorhängeschloss auf und entwendeten eine elektrische Dieselpumpe. Weiterhin öffneten sie gewaltsam bei einem Radlader den Tankdeckel, allerdings wurde augenscheinlich kein Treibstoff abgezapft. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 600,- Euro.