Schriller Alarm stört Anwohner – Unbekannte brechen Briefkasten auf

Jena. Gestohlene Post, Funktionsstörung einer Alarmanlage und unerwünschte Farben: Das sind die Polizeimeldungen aus Jena am Montag.

Unbekannte machten sich in der Nacht zum Sonntag an einem Briefkasten in Jena zu schaffen. Wie die Polizei mitteilte, befand sich dieser an einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße.

Nachdem sie den Briefkasten aufbrachen, entwendeten die Unbekannten eine Warensendung im Wert von circa 113 Euro. Am Briefkasten selbst entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro.

Alarmanlage stört Anwohner in ihrer Morgenruhe

Am Montagmorgen wurden die Anwohner des Lerchenweges in Jena in ihrer Ruhe gestört. Die Alarmanlage eines Fahrzeuges war laut der Polizei für circa 20 Minuten pausenlos aktiv.

Die eingesetzten Polizeibeamten fanden das betreffende Fahrzeug auf dem Gelände eines Autohandels. Erst durch das Abklemmen der Batterie des Fahrzeuges, konnte der Alarm abgeschaltet werden.

Eine Gruppe von Sprayern besprüht Garage und flüchtet

Ein Zeuge beobachtete am Sonntagabend mehrere Unbekannte, wie sie die Wand einer Garage besprühten. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Sprayer unerkannte aus der Jenaer Lutherstraße flüchten.

Über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.