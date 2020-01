Schüler arbeiten an hörenswertem Museumsführer in Dornburg

Sie haben die Chance, bald von vielen Besuchern gehört zu werden: Die Mädchen und Jungen der Klasse 9b der Staatlichen Regelschule „Unter den Dornburger Schlössern“ aus Dorndorf-Steudnitz erarbeiten in dieser Woche einen Audio-Guide im neuen Bauhaus-Werkstatt-Museum in Dornburg.

Am Mittwoch und Donnerstag werden sie in den Studios des Offenen Kanals Jena (OKJ) aufschlagen. „Die Schüler werden ihre Texte, die sie zu Wochenbeginn im Bauhaus-Werkstatt-Museum aufgeschrieben haben, mit unserer Hilfe vertonen“, sagte Julia Bierau, die beim OKJ als Medienpädagogin mitarbeitet.

Am Freitag sollen die maximal zwei Minuten langen Sequenzen den Sechstklässlern der Dorndorfer Regelschule zum ersten Mal vorgeführt worden. „Das sind unsere Testpersonen. Sie sind ein Gradmesser, ob die Texte ankommen oder nicht“, sagte Deutschlehrerin Sophie Sernau.

Sparkassen-Kulturstiftung unterstützt Projekt

Geht der Daumen nach oben, werden die Vertonungen Bestandteil des Audio-Guides „Kinder für Kinder“, der am 15. März zum Tag der offenen Töpfereien in Thüringen einer großen Öffentlichkeit vorgestellt wird.„Wir werden dann drei Versionen als Museumsführung haben, eine in deutscher Sprache, eine in englischer und eine Kinderversion“, sagte Tom Eckelmann, wissenschaftlicher Volontär im Bauhaus-Werkstatt-Museum.

Die Vertreter der Sparkassenstiftung und der Landesmedienanstalt hören genau zu, wie die Schüler die Ausstellung erleben. Foto: Foto: Jens Henning

Das Projekt „Audio-Guide“ wird finanziell von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und personell und methodisch von der Thüringer Landesmedienanstalt unterstützt. 2019 wurden bereits an sechs Orten in Thüringen Audio-Guides installiert. 2020 wird das Projekt in sieben weiteren Orten fortgeführt, darunter ist Dornburg.

Dass sich die Regelschüler aus Dorndorf-Steudnitz den zwölf verschiedenen Bereichen des Museums gewidmet und ihre „ganz eigenen“ Geschichten zu Papier gebracht haben, daran war Bürgermeister Klaus Sammer Schuld. „Herr Sammer hatte mitbekommen, dass wir Interesse hatten an einem Besuch. So entstand eine Zusammenarbeit. Wir hatten auch schon unsere Zeugnisübergabe hier“, sagte Christine Schmidt, Lehrerin für Mathematik und Physik.

Neuer Schwung für die Führungen mit junger Sprache

Auslöser für das Projekt war das geringe Interesse von jungen Menschen an den herkömmlichen Führungen in Ausstellungen in Museen. Michael Grisko, Referent bei der Sparkassen-Kulturstiftung, erinnerte an seine Erlebnisse als Jugendlicher in Museen. „Die Sprache in einem Museum wirkte früher immer einheitlich, immer etwas monoton. Sie brachte einen fast an den Rand des Einschlafens. Die jungen Menschen haben einen anderen Blick, eine andere Sprache. Sie können eine andere Geschichte erzählen. Das macht das Projekt so spannend“, sagte Grisko.