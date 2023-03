Schüler informieren sich auf Kahlaer Jobmesse

Bei der Berufs- und Ausbildungsmesse gaben rund 40 Aussteller Einblicke in die beruflichen Möglichkeiten.

Kahla. Die Berufs- und Ausbildungsmesse der Stadt Kahla konnte nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden.

Nach zwei Jahren Pause hat am vergangenen Freitag wieder die Berufs- und Ausbildungsmesse der Stadt Kahla stattgefunden. Rund 40 Aussteller boten den Schülern in der Sporthalle der Regelschule Johann-Wilhelm-Heimbürge eine Auswahl an Möglichkeiten für das Leben nach dem Schulabschluss, teilte die Stadtverwaltung mit.

Für Bürgermeister Jan Schönfeld sei die Berufs- und Ausbildungsmesse ein Erfolg: „Viele der Aussteller, mit denen ich gesprochen habe, waren positiv überrascht, und ich hoffe, sie unterstützen unsere kleine Messe auch weiterhin.“ Auch die Stadt Kahla habe Wünsche und Anregungen mitnehmen können und werde das Feedback in die zukünftige Planung einfließen lassen, so Schönfeld.