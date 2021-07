Schüler können mit den Jenaer Profis kicken

Jena. Noch wenige freie Plätze für die Sommercamps des Jenaer FCC – auch ohne Fußballvorerfahrung, ab 3 Jahren

Fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche sind in den Ferien auf die Jahnwiese im Ernst-Abbe-Sportfeld eingeladen zum FCC-Paradies-Campus. In allen sechs Ferienwochen gibt es ein alters- und leistungsgerechtes 5-Tage-Training in drei Niveaustufen. Los geht es mit einer Leistungsdiagnostik. Anschließend gibt es über die Woche verteilt Trainingseinheiten rund um den Fußball, dabei darf auch die Ernährung nicht zu kurz kommen. So gibt es ein ausgewogenes Mittagsessen und gesunde Obstsnacks.

Ferientipps Foto: Andreas Wetzel

Highlight der Woche wird der Besuch von Spielern aus der 1. Mannschaft der Herren und der Damen sein, die mit den Campteilnehmern kicken werden. Das am Freitag ausgetragene Turnier bildet den Abschluss der Woche. Anmelden können sich Kinder zwischen 3 und 17 Jahren, ob zum ersten Mal am Ball oder mit schon viel Erfahrung. In den letzten Jahren gab es pro Woche rund 70 bis 80 Anmeldungen von Kindern und Jugendlichen aus Thüringen und sogar aus ganz Deutschland. Dieses Jahr mussten die Teilnehmerplätze auf 48 limitiert werden, sodass es heißt: Schnellsein für die letzten freien Plätze!

Alle wichtigen Informationen sowohl zur Anmeldung als auch für Zusatzmaterial zu den Camps finden Sie auf https://www.fcc-fussballschule.de/camps.html.