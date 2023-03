Schüler schmücken Osterbrunnen im Jenaer Kernbergviertel

Luise (links) und Daria am Brunnen

Jena. Mehr als 800 Eier zieren den Brunnen in der Heimstättenstraße. Die jungen Helfer bekamen ein kleines Dankeschön.

Luise und Daria halfen beim Schmücken des Brunnens im Kernbergviertel: Über 800 Ostereier zieren seit Donnerstag, 30. März, den Brunnen in der Heimstättenstraße im Kernbergviertel. Traditionell wird der Brunnen in der Vorosterzeit geschmückt. Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b der benachbarten Talschule haben in den vergangenen Tagen die Plaste-Eier bemalt und aufgefädelt. Als Dankeschön erhielten die Mädchen und Jungen von Vertretern der Heimstätten Genossenschaft eG einen Korb mit Schoko-Osterhasen.