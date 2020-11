In der Regelschule „Unter den Dornburger Schlössern“ herrschte am Montag ungewöhnliche Ruhe. Grund: Klassenräume und Lehrerzimmer bleiben leer. Wegen mehrerer bestätigter Covid-19-Infektionen sei die Schule in die Kategorie „Stufe Gelb“ gerutscht, ist auf der Internetseite des Bildungsministeriums nachzulesen.

Auf Nachfrage erklärte Berthold Rader, Leiter des zuständigen Schulamtes Ostthüringen: Nachdem in der Vorwoche eine Lehrkraft einen positiven Test bekam, wurden Kollegen sowie Schüler, die Kontakt hatten, in Quarantäne geschickt. Zwischenzeitlich gibt es mehrere bestätigte Infektionen, weitere Personen befinden sich in Quarantäne. Aus Sicherheitsgründen haben wir die Lehrer gebeten, am Montag nicht zur Schule zu kommen, für die Schüler gibt es keinen Präsenzunterricht.“

Möglich: Quarantäne für alle Klassen

Das Ministerium werde nach Einschätzung der Situation entscheiden, wie es an der Regelschule in Dorndorf-Steudnitz weitergeht. Möglich sei, dass für alle Klassen eine 14-tägige Quarantäne verfügt werde. „Dann steht für die Kinder wieder häusliches Lernen auf dem Plan“, sagte Rader. Informationen zur weiteren Beschulung erfolgen durch die Schulleitung im Verlauf des Tages an die Eltern.

Nach Angaben des Landratsamtes des Saale-Holzland-Kreises wurde für die Regelschule vorübergehend die Schließung angeordnet. Das Gesundheitsamt ermittele die Kontaktpersonen und prüfe weitere Maßnahmen. An insgesamt drei Schulen im Landkreis seien Corona-Infektionen aufgetreten, an einer Grundschule ebenso wie am Berufsschulzentrum Hermsdorf.

Wo es möglich ist, sollte „Stufe Gelb“ gelten

„Wir empfehlen daher allen Schulleitungen, die Anweisungen und Hinweise aus dem jüngsten Schreiben von Bildungsminister Holter konsequent umzusetzen.“ Wo möglich, sollten vorsorglich Maßnahmen des eingeschränkten Regelbetriebs („Stufe Gelb“) eingeführt werden, mit möglichst strikter Trennung der einzelnen Gruppen beziehungsweise Klassen - vom Schulbeginn über die Pausenzeiten und die Mittagsversorgung bis zum Schulschluss.

Grundsätzlich gilt derzeit: Sofern eine oder mehrere Personen an einer Schule positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet werden, bestimmt das Gesundheitsamt, welche konkreten Maßnahmen gegenüber den Betroffenen und den Kontaktpersonen ergriffen werden müssen. Für die nicht von den Festlegungen des Gesundheitsamtes betroffenen Personen läuft der Schulbetrieb normal weiter. Wenn mehrere Schulen im Landkreis betroffen sind oder wenn sich das allgemeine Infektionsgeschehen in einer Region so entwickelt, dass ein Übergreifen auf die Schule droht, ordnet das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport für die Schulen in der betroffenen Region bestimmte, zeitlich befristete Maßnahmen zum erhöhten Infektionsschutz an. (AS)