Schülerlabor im Jenaer Klinikum in den Herbstferien

Jena. Eine Bewerbung ist noch bis Ende September möglich. Maximal zwölf junge Menschen können teilnehmen.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Forschungszentrums Lobeda am Universitätsklinikum Jena laden in den kommenden Herbstferien wieder in ihr Schülerlabor ein. Vom 9. bis 13. Oktober können interessierte Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klasse erste Laborerfahrungen sammeln, Gewebe präparieren und auch Mikroben unter dem Mikroskop betrachten.

Das Schülerlaborteam führt die maximal zwölf Teilnehmer in altersgerechter Form in unterschiedliche wissenschaftliche Themen beispielsweise der Herz- und Stammzellforschung oder der Mikrobiologie ein und bereitet entsprechende Experimente vor, die die Schüler in kleinen Gruppen unter fachlich kompetenter Anleitung bearbeiten können. „Sie werden die Bakterienwelt auf ihren Handoberflächen untersuchen oder auch sehen, wie sich Gewebestrukturen bei Krankheiten und im Alter verändern“, verrät die Koordinatorin des Forschungszentrums, Katrin Hoffmann.

Die Teilnehmer werden mit modernsten Mikroskopie-Techniken arbeiten, verschiedene Zelltypen kennenlernen, Zellvorgänge beobachten und kranke Zellen von gesunden zu unterscheiden lernen. Ermöglicht wird das Schülerlabor durch das große Engagement der wissenschaftlichen Arbeitsgruppen im Forschungszentrum und dank der finanziellen Unterstützung des Klinikums-Fördervereins und regionaler Unternehmen. So sind die Teilnahme und das Mittagessen kostenlos.

Noch bis zum 25. September können sich Interessierte im Forschungszentrum bewerben; wichtig dabei ist eine Begründung, warum sie am Schülerlabor teilnehmen möchten. Weitere Informationen: www.uniklinikum-jena.de/schuelerlabor.html