Schülerticket wird in Jena noch teurer

Jena. Jenas Linke: Antrag auf Aussetzung gescheitert

Die Erhöhung der Kinder-Fahrpreise beim Nahverkehr wurde am Mittwoch kein Thema im Stadtrat. Die Fraktion der Linken wollte kurzfristig darüber reden. Es sei unverständlich, dass Kinder nach den vielen Entbehrungen für Mobilität mehr zahlen müssten, sagte Stadträtin Gudrun Lukin. Bund und Land hätten 2020 die Verluste durch fehlende Fahrgasteinnahmen ausgeglichen. Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD), er ist zugleich VMT-Beiratschef, sah rechtliche Hindernisse für eine kurzfristige Beratung. Gern wolle er aber in der nächsten Ratssitzung darüber sprechen. Stadtratsvorsitzender Jens Thomas (Linke) ließ sich die Aussage durch Rechtsamtsleiter Martin Pfeiffer bestätigten. Am 1. August werden Einzelfahrscheine für Kinder 10 Cent teuer und kosten dann 1,70 Euro. Die Schüler-Monatskarte verteuert sich auf 47,60 Euro (Abo: 42,40). Damit ist das Schüler-Abo in Jena pro Monat 11,98 Euro teurer als in der U-Bahn-Stadt München.